Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés hablaron de su separación

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron luego de nueve años de relación y un hijo en común.

La noticia la dio Ángel de Brito en LAM y luego de contar que fue porque "no daba para más", el conductor dijo que los propios protagonistas le respondieron sus mensajes.

Ángel de Brito le preguntó a Marcelo Tinelli si era verdad que se había separado y el papá de Lorenzo le respondió que sí. Cuando el periodista le consultó por los motivos, Marcelo Tinelli le contestó: "No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien". Luego dejó de responderle.

Guillermina Valdés también le respondió a Ángel de Brito: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos. Sos testigo".

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés junto a Lolo.

La primicia la dieron en LAM y fue Yanina Latorre quien reveló los motivos de esta terminante decisión. "No es crisis. Es separación. Él le confirmó a Luis Ventura que no va a los Martín Fierro el próximo domingo porque está en el exterior", comenzó diciendo Ángel de Brito.

Luego, Latorre agregó más detalles. "Todo empezó después de las vacaciones en Punta del Este. Fueron las diferencias en la convivencia lo que generaron esta crisis. Tienen una manera diferentes de vivir. Estaba rara en la convivencia", contó la panelista.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en el Cantando.

La periodista también aseguró que la gota que rebalsó el vaso fue el viaje que hizo Marcelo Tinelli con sus hijos a Europa y México para visitar a Mica Tinelli. "Se fue de viaje familiar y eso a Guille Valdés no le gustó. La decisión es de ella, él no estaba tan convencido", disparó Yanina y luego continuó: "Los hijos no se llevaban mal, pero no había onda. No fluía".

"No la querían seguir dilatando. Hace tiempo que venía mal la cosa. Se separaron con el amor de un hijo que tienen en común. Fue hace un poco. Él está cansado de remarla", agregó Pía Shaw.