Marcelo Tinelli y su reemplazo para "Canta conmigo ahora": ¿Quién será?

Marcelo Tinelli se encuentra en Qatar viviendo el mundial y aún así, sigue dando noticias respecto a su programa. Y es que el conductor se tomará vacaciones en enero pero las grabaciones de Canta conmigo ahora no tendrán descanso. Es por eso que Tinelli decidió poner a un reemplazante en la conducción, pero la noticia no trascendió por él, si no que, por el 'elegido': Manuel Wirtz.

El artista contó la noticia el pasado domingo, durante su participación de "Almorzando con Juana". En la mesa más famosa, Juana Viale le consultó al cantante sobre cómo se siente con su experiencia como uno de los cien jurados del certamen,. "En enero te van a ver a vos" comenzó Juana y luego redobló la apuesta afirmando que "Se viene un gran año para él de conducción, porque va a estar al frente de Canta conmigo ahora”. "Si Dios quiere. Gracias a Marcelo y a la generosidad de El Trece que me dan esta posibilidad de este desafío muy grande" respondió Wirtz mostrándose alegre por la noticia.

Manuel Wirtz también se refirió sobre algunas novedades que Canta Conmigo Ahora tendrá. El artista manifestó "es fantástico que los artistas en este país tengan un espacio donde poder cantar, me parece genial. Y encima que te vean millones de personas" y aseguró que la elección de los participantes, será lo más federal y equitativo posible: "es un casting federal y es maravilloso ver a pibes jóvenes de 18, 19 años o gente grande que quiere que sus hijos o sus nietos los vea cantar" finalizó.

Vacaciones anticipadas

Marcelo Tinelli está en Qatar para ver los partidos de la selección y, de paso, disfrutar de aquél país. El conductor está acompañado por su primo El Tirri, sus productores y amigos Chato Prada y Fede Hoppe, y junto a su hijo menor, Lorenzo. Mediante sus redes sociales, Tinelli mostró que no todo es de color de rosas, ya que en el edificio donde se hospeda junto a sus acompañantes, sufrió una inundación y los ascensores de la torre no funcionaron.