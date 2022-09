Pepe Ochoa, el Community Manager de LAM, llevó al programa una polémica de Canta Conmigo Ahora, que involucra al jurado internacional El Puma Rodríguez y a la participante cordobesa Daniela Quintero.

La participante del big show de Marcelo Tinelli sorprendió a todo el jurado con la interpretación de Soy lo que soy de Sandra Mihanovich, hace ya unas semanas. El Puma Rodríguez, uno de los 100 jurados que le dio la devolución, se mostró muy extasiado por la interpretación de la participante y la ensalzó.

Daniela Quintero, llena de un talento natural para cantar, también trabaja como delivery y lo hace en una moto que sacó a cuotas y aún tiene algunas para pagar. El Puma conmovido por su historia de vida, le prometió en vivo que le iba a ayudar a pagar las cuotas.

Participante de Canta Conmigo Ahora denunció una falta del Puma Rodríguez.

“Cantas de maravilla. Me hacés llorar, se emociona mi alma. Lo que tú haces de verdad, es una lección para mucha gente que nos está viendo, cualquier persona que vea este programa y te vea a ti se va a inspirar en tu vida. Eres tan especial, tan sencilla, tan humilde, que si te faltan cuotas para la moto, yo te las pago”, aseguró el cantante.

“¡Sabe lo que cuesta pagar esa moto! Salí todos los días con lluvia, con sol, con frío, con color”, le dijo Daniela al Puma en el momento de la devolución. “La banco, lo que queda, la banco”, replicó con claridad el jurado.

LAM se contactó con Daniela Quintero y le consultó por la ayuda prometida y respuesta de El Puma Rodríguez, pues la concursante entró al reality con el objetivo de ganar para poder mejorar su situación económica y apalancar un poco su trabajo como delivery, por lo que la moto es clave para ella.

Daniela Quintero dijo: “La verdad que me ilusioné, pero después yo nunca terminé de recibir una oferta formal al respecto, pero bueno, es televisión, porque no todo lo que se dice evidentemente es así”.

El Puma Rodríguez sin filtro sobre su participación en La Noche de Mirtha Legrand

El Puma Rodríguez fue uno de los invitados al primer programa de Mirtha Legrand en su mesaza del sábado. Varias versiones de un supuesto enojo o incomodidad por parte del cantante surgieron una vez se emitió el programa al aire.

Sobre este polémico tema, El Puma se defendió y explicó qué fue lo que realmente pasó: “Con Mirtha siempre bien… Era una mesa muy política, entonces, yo no hablo de política. Yo no sé nada de política, hace rato que no hablo de ese tema”, expresó el cantante.

El Puma Rodríguez agregó de manera jocosa que una vez intervino Moria Casán, ahí ya se sintió más tranquilo y pudo comer la cena. “Es muy difícil comer y hablar, hay que esperar a que hable alguien para poder hablar y la verdad que tenía mucha hambre. ¡Me comí todo el arroz!”.