Marcos de Gran Hermano: “Quiero ser modelo internacional”

Tras más de 5 meses de encierro, Marcos Ginocchio (22) se consagró como ganador de Gran Hermano 2022 con el 70% de los votos positivos ante el otro finalista, Nacho Castañares (21). Con perfil sereno y reservado, el joven salteño fue el favorito de la gente. Y mientras confirma que seguirá ligado a Telefe, estudia propuestas laborales como modelo.

“Hay muchas opciones que me interesan, como modelar y actuar: antes de entrar a la casa había hecho algunos trabajos publicitarios, que me gustaron y donde me sentí cómodo. Seguramente lo retome ya que Iván de Pineda es un referente como modelo internacional. Me veo así, sólo tengo que ver en qué tiempo, qué es lo que haría ahora y qué después. Estos días me voy a reunir y evaluaré ya que me encantaría seguir en los medios y terminar mis estudios también”, afirma mientras le falta un año para recibirse de abogado.

Marcos Ginocchio reveló por qué tuvo una adolescencia difícil

La historia de vida de Marcos Ginocchio fue un verdadero enigma dentro de la casa, debido a que el jugador eligió no exponer su pasado.

Sin embargo, el futuro abogado reveló que vivió un momento de depresión cuando tenía apenas 14 años. El deporte y la Fe fue lo que movilizó al joven que eligió contar este momento difícil de su vida en la recta final.

“Entrenar me descarga, suelo ir al gimnasio cuatro veces por semana... Practicar artes marciales me salvó muchas veces de situaciones difíciles. Durante varios años estuve mal en mi adolescencia, no podía estar peor. Y aferrarme a Dios me hizo salir adelante. Fue una época tormentosa desde mis 14 años. Aunque hoy puedo decir que con el tiempo superé ese bajón, fue un proceso de mucho aprendizaje”, concluye el campeón nacional de Jiu Jitsu y quien utilizará parte de los más de 15 millones en pesos del premio en acciones solidarias.

