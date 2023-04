Marcos Ginocchio se consagró campeón de la última edición de Gran Hermano y generó polémica luego de que se difundiera la estrategia del hermanito para ocultar que tenía novia durante los 5 meses de aislamiento. En conversación con LAM, Marcos desmintió estar en pareja, pero aseguró que deben hablar con Julieta.

Marisa Brel se tomó una foto con Julieta Illescas, ex de Marcos, en la final y aseguró que sí era la novia de Marcos, pero que el jugador la había ocultado para no exponerla ante la prensa. Inmediatamente la noticia recorrió las redes y se generó una gran incógnita sobre la vida amorosa de Marcos, quien contó en la casa que estaba esperando a salir para hablar con su ex sobre el futuro de la relación.

"Te daban ganas de saber qué es de la vida de la otra persona. Mi hermana me preguntaba qué me pasaba (cuando Valentina Ginocchio entró en la casa) yo le contaba que estaba pensando mucho en Julieta. Le dije que la quería ver para hablar", explicó Marcos sobre la razón por la que su ex novia sigue en Buenos Aires.

Y es que al parecer, Julieta Illescas y Marcos terminaron su relación días antes de que el participante ingresara a la casa. A partir de tweets que criticaban a Julieta Poggio, a los cuales Illescas les dio like, el público se enteró que la ex novia de Ginocchio miraba día a día el programa.

Así mismo, Nazarena Vélez quiso aprovechar que Marcos aclaró que ingresó soltero a la casa para consultarle qué participante lo dejó embobado. Sin embargo, el participante, manteniendo perfil bajo, expresó que "No fui a buscar eso", refiriéndose a un romance.

Julieta Illescas estuvo presente en la final de Gran Hermano, luego de que Valentina Ginocchio le informara que Marcos quiere tener una conversación con ella. "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada", expresó en conversación con CARAS.

La joven de 21 años, además de estar en una relación con Marcos, compartía la pasión por su perra Lala con el participante. Al parecer, la perrita falleció mientras Marcos se encontraba en la casa y Julieta tuvo que transitar el duelo sola. "Hace unos meses falleció mi compañera, ella era el amor de mi vida, asique todavía estoy haciendo el duelo"

Como si eso fuera poco, Juli también sabe tocar la guitarra y le gusta practicar algunos deportes, entre ellos: fútbol y tennis. Aunque en este momento, con mayor periodicidad hace running.

