Marcos Ginocchio, uno de los ganadores más queridos de Gran Hermano, visitó este miércoles la Casita H.O.Pe, un espacio dedicado a mejorar de manera integral la calidad de niños y jóvenes con cáncer en la provincia de Salta.

Sin embargo, esta no es la primera visita que el joven salteño realiza a la fundación desde que salió de la casa más famosa del país, ya que también estuvo ayudando en el espacio el mes pasado.

Marcos en la Casita H.O.Pe.

En la cuenta oficial de la fundación compartieron varias fotos del exparticipante de Gran Hermano y escribieron para agradecerle: "Una vez más recibimos la visita de nuestro querido amigo Marcos Ginocchio. ¡Muchas gracias por tu compromiso, las donaciones recibidas y estar presente en todo momento!. Los chicos y papis felices con tu visita".

La fundación se mostró agradecida con el salteño.

Esta publicación no tardó en llenarse de comentarios llenos de cariño para Marcos Ginocchio que continúa con su buen perfil, el mismo que lo ayudó a ganar Gran Hermano 2022. "Es un amor de persona, ojalá le vuelva multiplicado todo el amor que da", "qué gran corazón tiene el primo, hicimos famosa a la persona correcta", "Marcos es único, un ser con mucha luz", fueron algunos de los mensajes que recibió el "primo" en el posteo.

Agustín Guardis explicó por qué no le gusta que le pregunten por Marcos Ginocchio

El amigo más cercano del ganador de Gran Hermano 2022 dentro de la casa explicó en Mañanísima por qué le pidió a sus seguidores que no le consulten más por el salteño en sus streamings. "Me hacen muchas preguntas con respecto a mi amigo y yo no puedo dar información real de Marcos. Yo soy amigo de él y nada más. Me preguntan '¿cómo está?', ¿qué le pasa?, ¿por dónde anda? Como si yo tuviera la hoja de ruta de él", detalló el joven.

Para cerrar el tema, Agustín Guardis dejó en claro que aún es amigo de Marcos Ginocchio: "Entiendo que tengo una relación cercana con él, entonces por ahí tienden a preguntarme cosas, pero no les daría las respuestas, se las tiene que dar él. Además, es como: 'Chicos, yo estoy para otra cosa'. Soy amigo de él y nada más".

J.C.C