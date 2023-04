Marcos Ginocchio, el flamante ganador de Gran Hermano 2022 ya se encuentra viajando con destino a Salta, pero con una compañía muy especial: Mora.

El lazo que formaron el salteño y la perrita fue tan grande que los fanáticos de Marcos realizaron una campaña para que Mora pueda quedarse con su dueño que eligió desde el primer momento cuando entró a la casa más famosa junto a su hermano Caramelo, que ya se encuentra con Romina Uhrig.

Marcos y Morita

Además, el amor de Marcos por Mora fue tan grande que le ofreció a la ex diputada que se quede con los dos perritos con tal de que no se extrañen y no sufran, pero finalmente el pedido del público fue escuchado y Morita finalmente se encuentra con el ''Primo''.

El regreso de Marcos a Salta, luego de 5 meses y medio

Entre selfies, el amor del público, saludos de sus fans, extraviar su documento, valijas y Morita, Marcos abordó finalmente el avión con destino a ‘’Salta la linda’’, como lo llamaba el salteño cada vez que entraba al confesionario de Gran Hermano 2022.

Por A la Barbarossa con la conducción de Georgina Barbarossa, acompañaron al Primo mientras realizaba los últimos trámites para embarcar. En Salta lo recibirá una gran caravana, en donde recorrerán la Catedral, agradecerán a la Virgen de Salta y finalmente, Marcos conocerá a sus fanáticos en el shopping más conocido de la provincia.

