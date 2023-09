María Becerra defendió a Shakira de los haters: "Dejame de joder"

Shakira fue muy criticada por la repetición de un outfit, detalles que los haters no le dejaron pasar. María Becerra se hizo eco de esta situación y reaccionó en defensa de la cantante colombiana, ya que asegura que la ropa se usa hasta que se gasta y cambia su color.

En diálogo con Enrique Santos, María Becerra manifestó su sorpresa al enterarse que Shakira era blanco de las críticas por repetir un vestido. "Yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja, dejame de joder", expresó la intérprete de "Corazón Vacío".

El descargo de María Becerra a favor de Shakira

"A mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto que una dice 'pará, ya se me está estallando el vestidor, no voy a hacer otra habitación', y la ropa tiene un uso, ¿estás loco? ¿Cómo no la voy a volver a usar? La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia", sentenció María Becerra en una actitud de empatía con su colega.

"Dejame de joder un poquito, si vos usás la media hasta que le salen agujeros, no te hagas el otro, que tenés la tanga con todo el elástico flojo", agregó María Becerra indignada tras las críticas a Shakira, cuando el compun de la gente reutiliza sus prendas de vestir hasta que no sirve más.