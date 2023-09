María Becerra y J Rei están en pareja hace algunos meses, de hecho, la cantante le propuso casamiento y se comprometieron cuando estuvieron en Italia. Hace algunas horas, "La Nena De Argentina" defendió a su novio en un live de Instagram luego de que una seguidora lo tildó de "feo".

La cantante se enfureció por los comentarios en contra de su pareja y dijo: "Que vos seas una superficial y que pienses que no te parece lindo o lo que mier... sea, no tiene nada que ver. Yo estoy con él porque él me hace feliz, y lo amo. Fin".

María Becerra defendió a su novio, J Rei, de una fan que lo tildó de "feo"

"Me parece hermoso en todos los aspectos. Si a vos no te parece, bueno, guardate tu opinión. ¿Qué querés que haga?. Yo no necesito que te guste mi novio o que te parezca lindo", agregó aún más enojada la artista.

"A mí me tiene que parecer lindo y buena persona. Déjense de joder, bolu... Se la pasan diciendo bolu... y no se dan cuenta de que las palabras tienen peso, ¿viste? No sé, cuídense un toque más con las cosas que hablan, y más de la gente que no conocen. No pueden juzgar a alguien que no conocen. Sé re vuelan", cerró María Becerra defendiendo a J Rei de los malos comentarios de sus seguidores.

