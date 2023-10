María Becerra, sorprendió a sus fanáticos y al mundo del espectáculo al anunciar su primer show en el mítico Estadio Monumental, conocido comúnmente como el Estadio River Plate el sábado 23 de marzo de 2024, con producción de DF Entertainment y presentado por Flow.

La joven cantante y compositora, que se ha convertido en una de las artistas más destacadas de la escena musical en Argentina y más allá, compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales. La noticia fue recibida con una gran anticipación y emoción por parte de sus seguidores, que han estado esperando ansiosamente la oportunidad de verla actuar en un lugar tan icónico.

María Becerra se ha ganado su lugar en la cima de la industria de la música con un ascenso meteórico. Desde sus humildes comienzos en YouTube, donde compartía covers de sus canciones favoritas, hasta convertirse en una figura influyente en la escena musical latinoamericana, su carrera ha sido nada menos que asombrosa. Su enfoque único de la música urbana y sus letras conmovedoras han resonado profundamente con su audiencia.

María Becerra

A lo largo de su carrera, María Becerra ha lanzado una serie de éxitos, incluyendo "High" con TINI, "Felices x Siempre" y "Corazón vacío", entre otros. Su música ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de transmisión y ha llegado a oídos de fanáticos en todo el mundo.

Cuándo se presenta María Becerra en River Plate y cómo comprar las entradas

El anuncio del concierto en el Estadio River Plate marca un hito importante en la carrera de María Becerra. Este icónico lugar ha sido testigo de actuaciones inolvidables de algunos de los artistas más grandes del mundo. Con una capacidad para albergar a más de 70,000 personas, el estadio representa un emocionante desafío para la joven artista, que está lista para enfrentar este nuevo capítulo en su carrera.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia empieza el martes 17 de octubre a las 10 am y se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access. Desde la app Mi Personal, habrá un 15% de descuento. Además los clientes Banco Patagonia tendrán 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Los fanáticos están ansiosos por obtener entradas para presenciar este evento histórico en la música argentina.

El concierto de María Becerra en el Estadio River Plate es una prueba más de su impacto en la música contemporánea y en la escena musical internacional. Su ascenso rápido y su habilidad para conectar con su audiencia la han convertido en una de las estrellas más brillantes de la industria musical.