María Becerra rompe el silencio y revela los cambios que atravesó

María Becerra vivió un año inolvidable, en el “que pasaron un montón de cosas y vivió montón de experiencias, aprendió de todo y se llevó muchos recuerdos”. La cantante de 24 años brindó una entrevista a CARAS y se sinceró respecto a su exitoso presente.

“Todo lo voy asimilando con bastante delay, las cosas van pasando y uno hace lo que tiene que hacer, se dedica a ser responsable, profesional y a disfrutar lo que se pueda", contó Becerra, tras protagonizar una espectacular producción fotográfica navideña.

La artista admitió que comprobó el salto a la notoriedad internacional en Nueva York, durante su reciente gira por nueve ciudades de los Estados Unidos, cuando participó en el reconocido programa The Kelly Clarkson Show y los paparazzi la seguían por las calles de Manhattan. “¡Nunca me había pasado algo así!”, dijo, incrédula aún por la base de fans sólida que cosechó en sus presentaciones.

La cantante posó para CARAS y habló de su gran presente.

En noviembre, la artista fue convocada por el eximio productor Jason Nevie para interpretar una versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”. María aportó nuevos versos adaptados de un clásico navideño. “De chica me creía débil. Lloraba por todo, me hice fuerte con el tiempo y con todo lo que me fue pasando”, confesó María Becerra.

Ya de descanso en Buenos Aires, contenida por su familia y poniéndose al día con su novio, Becerra habló de su vida junto al también artista J Rei (27): “Llevamos dos años y medio juntos y sólo tengo cosas buenas para decir de él. Tenemos una relación llena de comunicación y completamente sana, si no estamos de acuerdo en algo lo solucionamos charla de por medio. Somos una pareja sólida y muy bichera (risas), vivimos juntos con nuestros hijitos, cinco perros y cuatro gatos”.

Becerra rompió el silencio y revela los cambios que atravesó.

"Hoy soy la mejor versión que puedo ser, trabajando la confianza y el amor propio en búsqueda del equilibrio”, admitió María.

—¿Se reconoce fuerte emocionalmente?

—Yo misma me voy sorprendiendo de la templanza que saqué a relucir, porque de chica me creía muy débil. Siempre fui la más dramática y lloraba por todo, de hecho mi mamá decía “esta va a ser artista”. Me fui haciendo fuerte con el tiempo y con todas las cosas que me fueron pasando.

—¿Quiénes son su cable a tierra? ¿De quiénes se rodea?

—Soy muy familiera y ellos siempre están, ya sea por videollamadas o cuando pueden vienen a visitarme, sobre todo mis padres y mi hermana menor. Cuido mucho a mis vínculos, y por eso en el equipo de trabajo tengo a mis me ores amigos. Me gusta rodearme de gente que me qui era; mi manager ‘Nata’ es mi mejor amigo y me conoce desde que no hacía música. En el ambiente artístico hay mucho interés y cosas que no están bien, entonces las personas que tenés al lado tienen que ser lo mejor que puedas encontrar.

La cantante detalló cómo será el inicio de su 2025.

Con más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube y más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips, María Becerra es la cantante argentina del momento.

"Lo primordial del 2025 es la gira en enero por España y lanzar el último álbum con sus respectivos videoclips y covers, dejar que fluya. Como fantasía me gustaría hacer una gira de estadios por toda América Latina", reconoció la artista.

—¿Sos la misma María Becerra de siempre?

—No, olvidate, con todas las cosas que me pasaron sería imposible. Hoy soy la mejor versión que puedo ser, trabajando mucho el amor propio y la confianza en búsqueda del equilibrio. Esta carrera tiene muchos picos de emociones, es una montaña rusa en la que pasas del todo a la nada en dos segundos, y por eso es tan importante el equilibrio. Soy una versión muy distinta de la que era hace un par de años, y eso me pone muy feliz.

Texto: Carlos Cervetto.

Agradecimientos: Mica Cipolla PR., Warner Músic Argentina. Fotos: Valentin Herrero