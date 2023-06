María Belén Ludueña impone su estilo y sus looks marcan tendencia entre sus seguidores.

La periodista y conductora tiene un marcado y versátil estilo que oscila entre los casual y lo clásico que nunca pasa de moda.

Esta vez, María Belén Ludueña impactó con un outfit ideal para la noche pero también de día con uno de los colores de la temporada: el verde lima.

María Belén Ludueña impactó con un look casual con el color de la temporada

La esposa de Jorge Macri asistió al Té de la Fundación del Hospital Rivadavia donde también se encontró con Mirtha Legrand.

La morocha lució un pantalón sastrero cargo y camisa de seda de Doll Store. El toque especial de este look fue el tapado color verde lima de Zara, que acompañó con stilettos de Ricky Sarkany.

María Belén Ludueña, en una nueva etapa

Tiempo atrás, María Belén Ludueña habló en exclusiva para CARAS sobre la nueva etapa que encara en su carrera.

Después de conducir en América, la marplatense decidió acompañar a su marido, Jorge Macri, en su candidatura a Jefe de Gobierno porteño.

“Yo siempre digo que tal vez ese rótulo de Primera Dama no es congruente con el rol de la mujer actual. Pero sí, ahora que estoy recorriendo y me detengo a escuchar a la gente, que conozco sus necesidades, si Jorge resulta ser el Jefe de Gobierno, tal vez voy a buscar algún tema con el cual me sienta identificada, para poder ayudar desde un lugar bien genuino", dijo la periodista en este nuevo desafío.

"Me pasó en Vicente López, que ayudé a visibilizar las historias de mujeres emprendedoras. Fui como una especie de madrina de ellas, las acompañé en ese camino de emprender; y como yo soy emprendedora, me resultaba fácil contar sus historias", aseguró María Belén Ludueña.