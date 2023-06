Pampita, Nicole Neumann y más celebridades ya mostraron en las redes sociales sus prendas favoritas para combatir las bajas temperaturas del invierno que está por llegar. Los colores oscuros son un must en esta época del año y hay muchas formas de combinarlos.

Las celebridades que se animaron al gamulán de invierno

El invierno no solo se caracteriza por las bajas temperaturas, sino que es la época del año donde se pueden lucir mucho más la moda y las tendencias. No hace falta una prenda incómoda y puffer para no pasar frío, sino saber combinar distintas prendas en capas. De esta manera, los abrigos más llamativos hacen juego con abrigos más livianos creando un look canchero.

La primera que se animó a aparecer con los tapados en las redes sociales fue Guillermina Valdés, quien enamoró a todos con el color de la temporada. Se trata de un tapado largo de cuerina color marrón que fue tendencia el invierno anterior. El diseño de la tela genera un leve brillo y la actriz lo combinó con los colores verde y azul.

El tapado de Guillermina Valdés

El tapado, largo hasta los tobillos, tiene grandes botones en un marrón oscuro y un cinto de la misma prenda que se ata alrededor de la cintura. Pampita fue otra de las celebridades que se sumó a la tendencia y dejó a la vista su gamulán largo en tono terracota.

El gamulán de Nicole Neumann

El gamulán largo de Pampita

La modelo dejó a la vista el abrigo más deseado del invierno, no solo porque es trendy, sino porque se caracteriza por tener el interior forrado en una tela que climatiza el cuerpo. Similar al de Ardohain, Neumann fue otra de las celebridades que también se mostró con un gamulán, pero muy distinto al de su colega.

La rubia se lució con uno en color negro y corto hasta la cintura, generando una forma distinta en la silueta corporal. Sin embargo, el interior de la prenda es exactamente el mismo. Finalmente, María Belén Ludueña es otra de las mujeres que se posicionó como una referente de la moda y dejó a la vista un tapado sastrero color verde oscuro.