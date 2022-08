María Eugenia Ritó reveló cómo logró salir del pozo más oscuro de su vida: "Estuve al borde de la muerte"

María Eugenia Ritó es una artista con todas las letras, trabajó con las figuras más reconocidas del teatro y la televisión como Moria Casán, Carmen Barbieri, Gerardo Sofovich, Tristán, Emilio Disi, Adrián Suar, etc. Luego de varios años alejada de los medios decidió volver con todo y en diálogo con Caras Digital contó el difícil momento que atravesó hasta poder encontrar nuevamente "la luz".

"Yo siento que volví a nacer, como el ave Fénix que resurge de las cenizas. Te podes caer una y un millón de veces, pero te volvés a levantar, lo importante es nunca rendirse", expresó en primera instancia María Eugenia Ritó al referirse a su presente.

María Eugenia Ritó.

—¿Cómo te estás preparando para esta nueva etapa de tu vida que estás atravesando?

—Estoy muy contenta porque es un gran cambio que primero tiene que venir desde adentro y después va hacia afuera. Gracias a Dios tuve el motor que me impulsó a esto. En realidad tiene que ser para con uno mismo, pero también tener alrededor tuyo gente que te ayude. Uno tiene que querer dejarse ayudar porque nadie te puede ayudar en la vida si vos no lo permitis. Hay momentos o circunstancias que uno no puede afrontarlas solo. Lo importante es que tengo los pies firmes sobre la tierra, que estoy contenta, estoy con gente que me ama, que me quiere, siento que tengo mucha luz, que nada me va a opacar y que estoy acá lista para volver.

—En tu peor momento, ¿cómo te diste cuenta de que habías tocado fondo?

—Creo que me morí y volvía nacer varias veces, sentí que estuve muerta, que no podía más. Estuve al borde de la muerte, sentía vacío. Esto fue literal lo que me pasó: es como decir "¡qué loco! tengo dos ojos pero no veo". Yo le pedía a Dios que me abra los ojos y me haga ver. Yo me sentía así porque no tenía el alma, no recordaba y no tenía noción muchas veces de quién yo era, pero no de olvidarme o de un mambo que flasheaba, si no de ser consciente de todos los logros que había conseguido tiempo atrás. Es como que se te borra todo porque es tan oscuro todo eso, que no te deja ver otra cosa que esa oscuridad y estás pendiente de eso.

María Eugenia junto a sus padres y su hermana.

—¿Quién te dio fuerzas para salir adelante?

—Dios, mi mamá y mi papá desde el cielo, porque si no fuera por ellos...más de una vez estuve tirada, deprimida, me tuve que internar... pero aprendí mucho. Mi luz era mi mamá, ella falleció muy joven, a los 49 años de cáncer, pero nunca me dejó. En lo peor de lo peor, en el fondo del mar, cuando no tenía nada, cuando no podía más con mi vida yo te puedo asegurar que fue mi mamá la que me levantó. Sino por mucho menos no estaría acá, porque con todas las cosas que he pasado, la gente tan oscura que pasó por mi vida (porque yo tal vez estaba tan inmersa en ese mundo del cual no podía salir, no podía escapar) no hubiese podido sola, pero de repente volvía a la luz. De eso se trata la vida, estamos para aprender, equivocarnos y trastabillé mucho hasta que aprendí.

Maricel y María Eugenia Ritó.

—Y en este momento, ¿quiénes te acompañan?

—Yo tengo mi familia que es mi hermana Maricel Silvana Rita que la amo y hoy estamos más unidas que nunca, tenemos peleas como cualquier familia, pero ella me ayuda mucho hoy por suerte. Mi cuñado, Martín, también está muy presente. Pero mi angelito de la guarda es Ever Zelaya, porque él está conmigo 24/7, vivimos juntos, es incondicional y a veces es muy importante tener al lado a alguien que sea tu sostén, uno no puede estar sola. Tengo amigos, gente buena que fui conociendo como así también descarté mucha gente que era muy oscura, que no me servía. Yo también estuve metida en esa oscuridad en ese momento, lo reconozco, pero puede salir a flote.

Ever Zelaya y María Eugenia Ritó.

Vida amorosa

—¿Estás en pareja?

—Siempre hay alguien dando vueltas, pero la verdad es que hoy estoy sola, estoy muy bien. Mi energía está puesta en poder volver con todo.

—¿Te divorciaste?

—Me divorcié sí, la división de bienes está hecha, pero todavía no cobré nada. Estamos en tratativas por las buenas y espero llegar a buen puerto por los dos, porque es una manera de cortar los lazos.

—¿Sentís que tu matrimonio fue un antes y un después en tu vida?

—Obvio, hay un antes y un después, ¿qué te parece? Lo que sí sé es que mi carrera me la banqué yo sola. Todo el mundo me decía ‘cómo no le pedís que te banque que te produzca’, pero a mi me convocaban de todos lados entonces no era necesario.

—¿Volviste a formar pareja después de divorciarte?

—Nunca lo conté, pero salí con un chico que fue muy agresivo, que me ha pegado, sufrí violencia de género, me amenazaba y yo tenía que estar en ese estado tan deprimente, tan en decadencia, vulnerable. Me corría por toda la casa, hubo quilombos acá en mi casa. Yo no puedo creer todo lo que pase y poder estar contándote esto, es muy fuerte.

María Eugenia entrenando.

María Eugenia Ritó quiere recuperar su figura

A pesar de que muchos dentro del medio como por ejemplo Ángel de Brito le pidieron que vuelva a la tele, la artista se niega a mostrarse públicamente sin antes no poder "recuperar su figura".

—Me puse el balón gástrico. No es invasivos para nada, es como una especie de pastilla, un poco más grande, con un hilo. Te ocupa bastante lugar y por defecto comes menos. Te hacen un acompañamiento con psicólogos porque es un hábito de vida. Lo que quiero no es hacer dieta, sino volver a adquirir hábitos saludables como lo hacía anteriormente.

— ¿Cómo te gustaría volver?, ¿Qué te gustaría hacer de ahora en adelante?

—Ya tengo ofertas laborales, pero no sé si voy a hacerlas ya. Me ofrecieron hacer dos temporadas de teatro revista, pero primero puede ser que haga una comedia. También tengo muchas ganas de empezar con Divas Play, me llamó la dueña, así que bueno, voy a hacer eso porque aparte es algo que nosotros hacíamos antes también con las revistas Hombre, Maxim, Playboy, etc. Cuando yo recién empezaba estuve con gente que me pagaba como lo hacían o como lo hacen todas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hay muchas que hoy se hacen las señoras, pero bueno...vergüenza es matar, robar o violar y yo no hice nada de eso y cuando tuve una adicción el daño me lo hice a mí y yo no se lo hice a nadie.

María Eugenia Ritó recuerda que en sus inicios, por necesidad económica, estuvo con gente por dinero y que en este momento de su vida lo volvería a hacer si fuera para comer. Por eso no se escandaliza por participar de Divas Play y reconoce que es algo que años atrás también se hacía.

—¿Tenés algún recuerdo curioso de tu carrera?

—¡Ay si! En Miami, estuve en la alfombra roja de los Premios MTV Awards y les entregué la estatuilla a los Black Eyed Peas. Estaba Silvina Luna, Rocío Guirao Díaz. Me acuerdo que me relacionaban con Paulina Rubio y con Lenny Kravitz.