El mensaje de la hija de María Fernanda Callejón tras la internación

María Fernanda Callejón vivió un momento de absoluta angustia tras ser internada por inhalación de monóxido de carbono. La actriz, su marido Ricky Diotto y la pequeña Giovanna fueron hospitalizados el domingo a la madrugada por este cuadro que se generó por una estufa mal instalada en su domicilio.

La familia fue dada de alta de inmediato y, después del mal trago, la morocha compartió un emotivo video de "Gio" llevando tranquilidad a sus seguidores. "Gracias por preocuparse", dice la niña de tres años.

Después del susto, la Callejón reveló que fue su hija la "salvadora" porque fue la primera que se descompuso. “Los vómitos de la gorda para mí fueron una bendición. No la contábamos… Después nos enteramos de que había un aparatito, no sé si es caro o barato, que marca el monóxido. No tenía la menor idea de que existía”.