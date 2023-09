"No hay nexo causal entre el padecimiento de Silvina, y la cirugía de Aníbal", enfatizó María José Favarón, la actual esposa de Aníbal Lotocki, este miércoles 6 de septiembre. Al mismo tiempo que en el Cementerio de la Chacarita, familiares y amigos cercanos daban el último adiós a Silvina Luna, la mujer del cirujano tomó la palabra para reafirmar su apoyo y defenderlo de las acusaciones una vez más.

El último deseo de la actriz se cumplió y descansará en el Panteón de los Actores, como ella había pedido. Después de esta dolorosa despedida, para el mismo 6 de septiembre está prevista una protesta pacífica frente a la residencia de Lotocki, quien ha sido acusado de ser responsable del deterioro de la salud de la famosa después de una cirugía en 2011.

Favarón fue encarada por el equipo de A la tarde, de América TV, y, aunque al principio evitó al periodista, en otro momento, frente a su casa, habló sobre la manifestación planeada para ese día: "Esperamos que sea pacífica como dicen, nada más", y después, mencionó que habían solicitado la presencia policial para garantizar la seguridad en la zona.

María José Favarón y Aníbal Lotocki

Cuando se le preguntó por qué Aníbal Lotocki permanecía en silencio después de la muerte de Silvina Luna y en medio de las acusaciones en su contra, respondió: "Les responderá Aníbal en su momento me parece, no quiero responder yo por él... Queremos que esto pase con respeto que me parece que es lo correcto… Más adelante se hablará, todo lo que se tenga que hablar", añadió.

¿Qué dijo la esposa de Lotocki sobre la muerte de Silvina Luna?

"Esto fue debatido y yo ya lo dije en programas donde estuve y lo dijo muy claramente la abogada, esto lo decidió la justicia así... Esto fue algo que no lo decimos nosotros, lo dice la justicia y ustedes los medios ningunean esa información", señaló Favarón.

"No hay nexo causal entre el padecimiento de Silvina y la cirugía de Aníbal… ni la práctica médica, ni el material usado", dijo contundentemente.

"Yo siento una tristeza mucha tristeza muy grande por lo de Silvina, como ser humano y como mujer…no es una cuestión de antipática. Pero hay mucho uso y abuso de la desinformación... Los medios incitan a la violencia", fueron las palabras de Favarón, mientras se desarrollaba la despedida de la actriz.

Finalmente, habló sobre su relación con Lotocki: "Nuestra relación es fuerte. Llevamos muchos años juntos. Pero bueno, estamos pasando un momento difícil, no como relación, me parece que todos, todos", afirmó.

SDM