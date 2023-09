Durante los últimos años, Aníbal Lotocki estuvo involucrado en diversas controversias, especialmente ahora, después de los fallecimientos de Mariano Caprarola y Silvina Luna. Al instante, varios pacientes que se sometieron a cirugías con él expresaron su indignación. Entre ellas, Pamela Sosa, quien estuvo casada con Lotocki y lo defendió durante mucho tiempo. Ahora, ella está experimentando varios problemas de salud y comenzó a señalar a su ex esposo.

Pamela Sosa y Lotocki cuando aún eran pareja.

Luego de la muerte de Silvina Luna, personas que se operaron con Lotocki se unieron, en un chat, y comenzaron a organizar una marcha en frente de la residencia del cirujano, en Florida. En Socios del Espectáculo decidieron contar algunos detalles de esta manifestación.

En principio, revelaron que Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, y las amigas de la fallecida, no asistirán a la marcha. "Ellos creen que no van a participar porque quieren que esto sea algo pacífico. Y ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse de alguna manera pacífica a esa situación, porque tienen el dolor tan a flor de piel, que tienen miedo que algún exabrupto o alguna situación se desmadre. Entonces, prefieren no estar en esta marcha", expresó Paula Varela.

¿Por qué Pamela Sosa no concurrirá a la marcha?

Después, Nancy Duré sorprendió al mencionar a Sosa: "Lotocki logró que le pusieran una consigna policial para custodiarlo, esto es por una denuncia que le hace él a Pamela Sosa. Y también le han puesto una perimetral, por lo cual, Pamela no podría acercarse hoy a la marcha".

Mariana Brey luego explicó: "Lo que intenta Lotocki es, en principio, acusa a Pamela de ser quien dio a conocer dónde vivía. Pero en general, la puerta de la casa de Lotocki se conoce hace años, era pública". Sin embargo, Nancy Duré contó que "los vecinos están muy indignados, y justamente eran los vecinos los que marcaban el lugar donde vive Lotocki".

"Por lo tanto, lo único que él pudo hacer desde lo jurídico es esto, impedirle a Pamela Sosa que pueda ir ella en persona a la puerta de su casa. Fue la impulsora de la marcha... evidentemente, más allá de que lo haya llevado adelante y que haya sido la impulsora de esto, no va a poder estar en la puerta de la casa", cerró Brey.

SDM