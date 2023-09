Mientras se realizaba el velatorio de Silvina Luna, el equipo de Socios del Espectáculo le dieron un espacio a Virginia Gallardo para que hablase de su experiencia al operarse con Aníbal Lotocki, el cirujano que enfrenta un gran problema judicial tras las múltiples denuncias que recibió de sus pacientes.

Todo comenzó cuando Mariana Brey le consultó por qué tomó la decisión de operarse con él: "¿Cómo fue que decidiste hacerte una intervención con Lotocki? ¿Él te convenció o vos viste que se lo habían hecho otras?".

Virginia Gallardo junto a Silvina Luna.

La panelista confesó que su amiga Majo trabajaba como recepcionista en su consultorio, y reveló lo que Lotocki le decía cada vez que la veía: "Cada vez que iba me volvía loca. Me decía: 'Si es una pavada, son quince minutos nena. Te vas caminando'. Yo le decía 'no, gracias'". Al escucharla, Adrián Pallares agregó: "Vos también eras una vidriera para él porque trabajabas en el programa de Gerardo Sofovich. Era un programa muy importante".

Imagen reciente de Virginia.

Al recordar ese momento de su vida, Virginia Gallardo se emocionó y Brey intentó contenerla: "Tenías 20 años, amor. Una chica a los veinte años, recién terminó el secundario, está descubriendo la vida. Estás decidiendo a qué se quiere dedicar".

¿Cuál fue la técnica de Lotocki para convencer a Virginia Gallardo?

En el ciclo de ElTrece, la panelista dio más detalles sobre la insistencia del cirujano: "Me volvían loca a diario. Yo decía: 'No, pero de verdad no quiero'. La realidad es que yo reincidía en ese consultorio, iba a tomar mate, lo veía a él trabajando, veía cola de gente que venía. Él cobraba 2 mil dólares, como decía Pancho (Saavedra). Yo esa información la tenía por mi amiga Majo, que era la recepcionista".

Luego, Virginia explicó por qué accedió a hacerse la intervención: "De hecho, quien se opera primero fue Majo. Yo esto lo marco y lo remarco y es que yo le pedía que me hiciera lo mínimo e indispensable. Termino cediendo ante esto. Lo que ocurre con mi caso en particular es que empecé a hacer comedia musical con Ricardo Fort y en un ensayo yo tengo una ruptura parcial del tendón. ¿Qué pasa? El baile tiene mucho que ver con la zona media y mi postura, al tener un cemento, cambió. Mi cuerpo se tuvo que adaptar a un nuevo formato. No saben los dolores que yo tengo a diario. En el caso de la ruptura parcial del tendón yo me quedo inhabilitada. No podía moverme y no podía levantar la pierna a más de noventa grados".

Por último, y muy angustiada, Virginia Gallardo reveló lo que le decía Aníbal Lotocki cuando consultaba por los dolores: "Sí, lo conté cien veces. La primera mediación que yo tengo era 'por favor decime las cosas en la cara' porque yo me moría del dolor. Él me decía: 'Es re normal, venite que yo lo soluciono'. Y yo me inyectaba, me inyectaba y me inyectaba. Y cuando logré que me diga qué era lo que me ponía en la mediación era anestesia".

J.C.C