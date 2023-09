Silvina Luna falleció el 31 de agosto y aunque todavía no están listos los resultados de los análisis que le hicieron al material que le sacaron de los glúteos, piernas y rodillas, todo apunta contra lo que le inyectó Aníbal Lotocki en el 2011.

Apenas Silvina Luna hizo público los problemas de salud que empezó a notar a causa del metacrilato que llevaba en su cuerpo, Aníbal Lotocki sacó, en el 2014, un comunicado que parece hasta siniestro, en el cual asegura que el polimetacrilato no genera alergia, no mira y no tiene agentes tóxicos.

Comunicado de Aníbal Lotocki.

El comunicado de Aníbal Lotocki

"Dado que la señorita Silvina Luna efectuó declaraciones públicas sobre prácticas efectuadas por nuestro equipo profesional, nos vemos habilitados a expresar circunstancias que de otro modo permanecerían en la estricta confidencialidad de la relación médico-paciente", expresó en primera instancia el médico desligándose de la responsabilidad desde las primeras líneas.

"El día 3 de octubre del 2011 se realizó una lipoaspiración, y con la grasa obtenida se realizó un autoinjerto graso en ambos glúteos. A esta grasa se le agregó una pequeña proporción de polimetilmetacrilato para evitar la reabsorción de la grasa. Todos los productos médicos han sido autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En cuanto a la seguridad, está certificado que no provoca alergia, ni rechazo, no migra y no tiene agentes tóxicos", agregó el médico.

Aníbal Lotocki.

"La confusión con cualquier otro amterial como la silicona líquida, vaselina, parafina, etc. que algunos profesionales confunden generalmente llamando 'metacrilato', es absolutamente errónea. A diferencia del producto citado, esas sustancias son tóxicas, y causan efectos colaterales indeseables como la migración del lugar donde fue implantado, necrosis de la zona, extrusión del material y otros potencialmente graves para la integridad del paciente", explicó Lotocki.

"Podría hallar un origen causal en los antecedentes familiares de la paciente, dado que es una entidad hereditaria. La litiasis renal tiene una prevalencia superior al 5% y llegando un 205 en algunos países. La proporción es 3 veces superior en la mujer que en el hombre", aseguró Aníbal Lotocki desentendiéndose de la afección renal que denunció Silvina Luna.