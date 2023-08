María O' Donnell destrozó a Viviana Canosa: "Ella destrata, insulta... ahora lo sufre en carne propia"

María O´Donnell aprovechó su tiempo al aire en su programa radial de Urbanaplay para disparar contra su colega Viviana Canosa tras sus dichos sobre Javier Milei. La conductora de +Viviana dejó de apoyar al candidato y lo demostró en una entrevista que le realizó a Patricia Bullrich.

Mientras repasaban las noticias del día, María no dejó pasar la oportunidad y criticó a Viviana en vivo: "Ella misma copera a ese nivel de violencia que circula en el discurso público. La manera en que aborda los temas, la forma que destrata, los insultos. Ella es parte de ese tipo de lenguaje".

María en su programa radial.

Luego, O' Donnell le pidió a Canosa que reflexionara sobre su forma de expresarse en su programa: "A ella le reprochan por soltarle la mano a Milei. Pero creo que si está pegando la vuelta, está bueno entender que ella destrata, insulta... ahora lo sufre en carne propia".

Por último, María O´Donnell reveló que ella tuvo que sufrir ataques de Viviana Canosa: "Ella promueve los ataques a las opiniones ajenas. De mi ha dicho cosas horrorosas, pero además gratuitas. Incluso de cosas personales".

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre Lali Espósito?

El tema surgió en el programa que conduce María O´Donnell por qué escucharon el descargo que realizó Viviana en su programa de televisión sobre los mensajes violentos que recibe tanto ella como la cantante argentina en sus redes sociales por no apoyar a Javier Milei.

En su programa, Viviana Canosa expresó: "Lo mismo que hicieron con Lali, hicieron conmigo. A mí no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali Esposito. Es horrible ser parte de la troup de aplaudidores del candidato. Vergüenza".

