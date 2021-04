María O'Donnell se separó

En medio de un éxito y revelaciones en MasterChef Celebrity II, María O´Donnell anunció su separación.

Hace unos días, ella misma contó que está separada hace poco de su marido y padre de sus hijas, Federico Huber.

Todo comenzó cuando se la estaba vinculando a manera de broma con el Loco Hernán Montenegro. Entonces, todos escucharon la respuesta que no esperaban: "No, me separé".

O´Donnell y Huber a lo largo de su relación han formando una hermosa familia en donde, Milena y Carmela son fruto de ese amor.