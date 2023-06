Viviana Canosa es una de las conductoras más polémicas del espectáculo. Siempre genera de qué hablar por sus dichos al aire y sus polémicas opiniones, que siempre da con toda la frontalidad que la caracteriza. Recientemente, L-Gante fue detenido luego de ser acusado por privación de la libertad y amenazas. Por supuesto que la conductora no se quedó afuera y aprovechó para lanzar su más sincera opinión sobre el cantante.

Hace algunos días, Viviana Canosa le dedicó su editorial en La Nación+ a L-Gante y apuntó sin piedad contra él. "Cuando vi que con la nuestra le pagaron para que arruinara definitivamente lo que faltaba que es el Himno Nacional Argentino. Nos enteramos hoy que L-Gante tenía gente secuestrada en su casa, privada de su libertad", expresó la conductora.

Para cerrar su editorial, Viviana Canosa arremetió contra el cantante: "Estaba claro que este pibe se la iba a dar con la pera, pero secuestrar gente privándola de su libertad ya es un montón. Es una Argentina totalmente distorsionada de valores". Ahora, volvió a hablar sobre L-Gante en una nota que le hicieron en Socios del Espectáculo.

Los Socios del Espectáculo fueron a buscar a Viviana Canosa y le preguntaron sobre su opinión respecto a la detención de L-Gante. Entonces, ella respondió: "Lo que hace L-Gante es apología total de varios delitos. Las canciones, cuando las escuchás hablan de las drogas, de ir contra la autoridad, de las minas, los sicarios... No comparto, y no es un tema personal con él, la verdad es que no". Y es que muchos, cuando la conductora habla sobre el cantante, dicen que tiene un problema personal con él y que por eso lo destruye cuando da su opinión.

Viviana Canosa apuntó contra L-Gante

Después, se refirió al gobierno de turno y los acusó de usarlo políticamente. "También lo usaron políticamente, Cristina lo usó políticamente cuando dijo que le dio la computadora. Al pibe no se la habían dado, la compró. Es que, L-Gante, la primera nota que hizo en México o Miami, fue conmigo en A24, y a partir de ahí me decían 'es un pibe súper escuchado', y cuando empecé a escuchar las letras dije 'esto es un montón'", planteó Viviana Canosa.

Por último, concluyó con una polémica opinión sobre la música de L-Gante: "A mí me parece genial que la gente vaya y pague una entrada para verlo... lo que no me parece es que cante el himno con la nuestra, esa es la parte que yo discuto. Después, que cada uno haga y escuche lo que se le da la gana".

NL.