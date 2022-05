María Susini habló de la acusación de Romina Gaetani sobre Facundo Arana

María Susini era la palabra que faltaba sobre el conflicto que se instaló en los medios desde el viernes, que involucra a Romina Gaetani y a Facundo Arana.

Luego de que la actriz acusara a su colega de violento, el mismo actor llamó a Yanina Latorre para mostrarle los chats que mantuvo con Romina Gaetani y demostrar que la relación entre ellos era muy buena.

Además, María Susini, esposa de Facundo Arana y madre de sus tres hijos, salió al aire de LAM y fue entrevistada por Ángel de Brito. "Facu está lejos de ser violento. Yo no estaría con una persona así. Que se puede calentar un día y golpear una mesa, sí, recontra sí (...) Facu es un ser de luz, un ser divino", comenzó diciendo María Susini. Y continuó: "En esta situación Facu está siendo víctima. Es una maldad"

María Susini y Facundo Arana con sus hijos.

Con respecto a la filmación de la serie "Noche y Día" que protagonizó con Romina Gaetani, María Susini señaló: "Si hubo algo que pasó en la tira con las actrices, en especial con Romina que se está hablando ahora, él siempre trató de ayudar. Nunca me enteré que estuviesen peleados, enemistados... todo lo contrario (...) Está siendo víctima y acusado de algo que no es. A mí me consta. Cero violento".

Luego María Susini dijo que se extaba recortando lo que se contaba. Cuando Ángel de Brito le preguntó, la mujer de Facundo Arana le especificó: "En 'golpeó la mesa y puteó...'. Pará, ¿y qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué situaciones se venía bancando? (...)"

¿Por qué sentis que Romina cuenta lo que cuenta? le consultó Ángel de Brito. Y María Susini dijo: "Porque cada uno puede tener sus vivencias, sus intereses. No quiero hacer foco en Romina. No sé cuáles son sus intereses con esto". Algo parecido dijo de Maju Lozano, otra de las famosas que salió a hablar de su mal momento con Facundo Arana.

"Facu con Romina fue adorable", aseguró después María Susini. Por último, la esposa de Facundo Arana contó que su marido no sabía que ella estaba hablando en el programa y que no "necesitaba permiso para hacerlo".

Romina Gaetani con Ángel de Brito en LAM.

Cuáles fueron las acusaciones de Romina Gaetani sobre Facundo Arana

Romina Gaetani estuvo invitada a "LAM", la entrevista se estaba dando de forma divertida, donde ella recordaba diferentes anécdotas sobre cómo fue trabajar con diferentes galanes de la televisión argentina. Pero todo dio un giro inesperado cuando la actriz habló de Facundo Arana.

La actriz se animó a confesar, por primera vez, que Facundo Arana tuvo actitudes violentas hacia su persona. Romina Gaetani reveló que se retiró de "Noche y Día", la novela que protagonizaban juntos, por un problema de salud. Pero que su compañero tuvo actitudes polémicas con ella en ese entonces.

La artista expresó: "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo bien. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griteríos, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa...".

Como si eso fuera poco, Romina Gaetani detalló: "Hay testigos de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo en el trabajo, quizás tenía arranques abruptos. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas', es un montón, ¿no?". Sin embargo, dejó en claro que volvería a trabajar con Facunda Arana, ya que siente que ella está más allá de lo que pasó en aquel momento.

Romina Gaetani y Facundo Arana en "Noche y Día".

Romina Gaetani recordó un hecho lamentable con Facundo Arana en un evento

La artista recordó que estaban en Carlos Paz, en la fiesta de Paparazzi y que estaban por hacer la foto del equipo de trabajo y Facundo Arana le dijo al oído con una sonrisa: "¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?".

Lejos de quedarse callada, Romina Gaetani se acercó al esposo de María Susini con su copa de champagne en mano y le respondió de la misma forma: "Ni una cosa ni la otra, amor. Ni puta, ni falopera". Y brindó con él frente a toda la prensa que los fotografiaba.