María Valenzuela y su hija Malena sufrieron un grave accidente automovilístico 

María Valenzuela y su hija Malena sufrieron un terrible accidente automovilístico el viernes 14 de junio de 2024, lo que preocupó a todos. Ahora, la actriz habló con TN Show sobre lo ocurrido ese día.

La actriz iba junto a su hija en un auto cuando fueron impactadas por una camioneta que transitaba por la zona a alta velocidad. "Todo pasó el viernes 14 de junio, en Tortuguitas. Yo venía en un Peugeot con Malena. Frené en la bocacalle de Brasil y Patricias Mendocinas y ahí un auto clarito me hizo señas para que pase", explicó Valenzuela con Magalí Widmer.

"Cuando estaba avanzando, apareció una camioneta oscura 4x4 del lado derecho, nos chocó y con el impacto nos arrastró hasta un poste de luz. Tenemos heridas graves", siguió la actriz. "Esperamos a que llegara la ambulancia en estado de shock. A Malena la llevaron al hospital y le hicieron una serie de estudios porque tenía golpes en la rodilla y el hombro. Las dos quedamos llorando y angustiadas", explicó María.

La actriz habló también sobre el hombre que manejaba la camioneta: "Él se quedó y pidió perdón varias veces diciendo que venía rápido porque estaba llegando tarde a un lugar, se sentía responsable de lo que había pasado". María contó cómo se encuentran ahora de salud: "Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré encima de ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza porque ella tiene una craneotomía hecha y no puede recibir golpes. Ahí se me cayeron los vidrios encima y me sacaron un pedazo de carne".

"Yo fui a declarar hace unos días cuando me pude levantar porque tengo reposo. Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo. Los estudios que se hizo aparentemente salieron bien, pero está totalmente traumática", cerró María Valenzuela sobre el grave accidente que tuvo junto a su hija Malena en TN.

