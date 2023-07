María Valenzuela destrozó a Juan Darthés: "Yo le recomiendo que no venga a la Argentina"

Hace unos meses, Juan Darthés fue absolvido por la justicia en la causa por abuso que comenzó Thelma Fardin. Aunque emitió un comunicado donde intentaba dejar en claro su inocencia, María Valenzuela, excompañera del actor, expresó que él es culpable.

En el video que compartió en sus redes sociales, Darthés comenzaba: "La Justicia emitió dos fallos, que fueron claros y contundentes. Y por eso quiero agradecerle a Dios, agradecer porque cuidó a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes... que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos".

Juan Darthés realizó un descargo en sus redes sociales.

Y cerró agradeciendole a Fernando Burlando por su apoyo: "No a una sola versión, ni un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Gracias, Fernando Burlando, por tu amistad y por ponerle el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste".

¿Qué dijo María Valenzuela sobre su excolega?

En diálogo con Socios del Espectáculo, la actriz, que fue una de las primeras en apoyar públicamente a Calu Rivero luego de que denunciara a Dathés, expresó sin dudas: "Creo que está todo en una licuadora, una ensalada de frutas terrible. Él es culpable, por más que lo hayan absuelto. El juez dijo las cosas que pasaron".

Además, María explicó porqué apoyó a la joven actriz: "Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. A mí me llamaron, me intimaron, me dijeron '¿cómo la defendiste a ella y no a Darthés?'. Yo defendía la verdad, creía y creo en ella. Calu vino a mi camarín, me contó lo que pasó", y agregó: "Después de saber lo que estaba pasando, ya las escenas las veía con otra mirada. Me di cuenta que sí, que tenía la verdad".

Por último, María Valenzuela le comaprtió un polémico consejo a Juan Darthés tras las denuncias que recibió: "Yo le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien".

