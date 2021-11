Mariana Brey al borde de la separación: "Mi marido se volvió...".

Dicen por los pasillos que Mariana Brey se la pasa llorando y que está al borde de la separación. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana", vive una fuerte crisis al borde de la separación de su pareja Pablo Melillo. Entre la periodista y el papá de su hija -tienen a Juana, una nena de dos años y medio- las diferencias comenzaron después de su nacimiento, informa Paparazzi.

Para ella hubo un antes y un después en la conducta de su esposo tras el nacimiento de su hija. En plan de vacaciones, como así también para vacunarse contra el Covid-19, el último viaje que Brey y Melillo compartieron juntos fue a Estados Unidos.

Al regreso tras pasar largos días en ese país de norteamerica Brey entendió que su relación sentimental estaba por finalizar: "Mi marido cambió, está muy celoso celoso y posesivo. Así es imposible", dijo la morocha a sus compañeros de trabajo.

Ahora, ¿cuál es el motivo que llevaría a Mariana y a Pablo a plantearse caminos por separado? Ni más ni menos que los “celos y la posesión” que ella sentiría de su pareja. Habrá que esperar a los próximos días a que Brey se sienta lista para hablar públicamente del tema.

Mariana Brey viene de un día complicado. Este viernes en "Los ángeles de la mañana" reveló que había sido víctima de un violento robo. "Dejé el auto estacionado sobre la calle Anchorena y tenía un montón de cosas en el auto, tengo entendido que los ladrones tiene un inhibidor de alarmas y cierres automáticos que les permite abrir el auto al momento en el que no estás. Yo me fui al shopping y dejé el auto cerrado y cuando volví y empecé a manejar me di cuenta que me faltaban un montón de cosas", relató la "angelita".

En medio de esta fea situación comenzó a circular el rumor de que la panelista estaría viviendo una crisis con su pareja, Pablo Melillo. Todo comenzó cuando un seguidor le consulto a Ángel de Brito sobre la relación de la dupla, encendiendo las versiones.

Lejos de guardar silencio, Brey aseguró: "Estuve algunos días triste. (...) Estamos juntos", le dijo a Paparazzi.

En este sentido, la panelista se refirió al por qué Ángel sembró la duda sobre este aspecto: "No lo sé… Nos conocemos mucho y con solo mirarnos podemos saber uno del otro. Quizá percibió que estuve algunos días triste".

Brey evitó entrar en detalles sobre su vínculo con el padre de su pequeña hija Juana, con quien meses atrás planeaban casarse.

