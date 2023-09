Mariana Brey reaccionó al escuchar a María José Favarón, la esposa de Lotocki: "Me da pena"

Aníbal Lotocki sigue sin dar la cara tras la muerte de Silvina Luna por lo que se organizó una marcha hacia la puerta de su casa en la que llenaron el frente del domicilio de carteles pidiendo justicia. Cuando se retiraron, María José Favarón salió a quitar lo que pegaron quienes se autoconvocaron en la vivienda y allí aseguró que lo que hicieron fue un escrache, lo que hizo reaccionar a Mariana Brey.

En "Socios del Espectáculo", Mariana Brey manifestó su parecer luego de escuchar las palabras de la esposa de Aníbal Lotocki frente a las cámaras de TN. "Se pasaron todos los límites, es una frase que de verdad… El escrache es un bajón, está mal, no hay que hacerlo. No fue un escrache, fue la necesidad de salir a pedir justicia", expresó la periodista.

La reacción de Mariana Brey

"Y se hizo en la casa del hombre que hizo lo que quiso y no tuvo limites, ahí sí que él no tuvo límites con un montón de pacientes, a quienes les puso productos o le hizo operaciones que no estaban avaladas por ellos. Ahí sí se pasan los límites", sentenció Mariana Brey.

Como si eso fuera poco, para terminar Mariana Brey apuntó contra Aníbal Lotocki: "Me da pena esta chica Majo, no la conozco, que sea la que siempre tenga que salir a dar a cara y él escondido bajo la tierra. ¡Qué nivel de cobardía!".