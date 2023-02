Mariana Fabbiani disfruta de unas placenteras vacaciones junto a su esposo. Hace 16 años que la conductora está en pareja con el productor televisivo Mariano Chihade. Juntos han sido padres de Matilda de 12 años y de Máximo de 8 años.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade. Foto IG: @marianafabbiani

La conductora mostró en sus redes sociales, cómo se entretienen los chicos en las vacaciones. Al replicar una sencilla fotografía que se tomó hace varios años atrás. “Quisimos recrear la foto pero algunos cambiamos de puesto.”, expreso en el posteo del Instagram.

Lo que ocurre es que en la foto debían ubicarse de mayor a menor teniendo en cuenta la edad de los integrantes de la familia. Sin embargo, a diferencia de la postal que tomaron años atrás, esta vez Fabbiani quedó oculta entre sus hijos ya que crecieron muy rápido.

Matilda la hija adolescente de Mariana Fabbiani.

Matilda, nació el 4 de mayo de 2010 y fue quien transformó a Mariana en madre por primera vez. Hoy la pequeña es una adolescente de 12 años y tal es así que ya la igualó en altura, motivo por el cual en la última fotografía que han sacado no se le logra ver el rostro de Fabbiani y solamente se aprecia con claridad el de sus hijos y su esposo.

Mariana Fabbiani y sus hijos pequeños. Foto IG: @marianafabbiani

A pesar de que Mariana no suele mostrar demasiado la intimidad y cotidianeidad de su familia. Esta vez, la actriz protagonizó una divertida escena que despertó las reacciones de sus seguidores, quienes llenaron de amor el posteo con más de 33 mil “me gusta” y cerca de 500 comentarios.

Máximo el hijo de 8 años de Mariana Fabbiani.

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más reconocidas del país. Desde sus inicios en “PNP, Perdona nuestros pecados'’ cuando apenas tenía veinte años, ha recorrido un largo camino en el que fue consolidándose con cada proyecto que lideró, siendo “Lo de Mariana”, siendo una de las conductoras más consagradas del país.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: su historia de amor

Padres de Matilda (10 años) y Máximo (6), Mariano ha contado que "son una pareja normal". "Nos peleamos, somos una pareja normal, pero no solemos, por ejemplo cenando, tener una discusión por trabajo. Las cosas que tienen que ver con el trabajo tratamos de arreglarlas en el ámbito del trabajo", declaró.

Y agregó: "Estamos con nuestros hijos en una edad en la que demandan muchísima atención, sería imposible imaginar tener una charla de laburo con mi hija al lado que quiere jugar a las princesas".

Luego de siete temporadas, en diciembre de 2019 terminó el ciclo El Diario de Mariana, y Chihade le mandó un tierno mensaje al aire. “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices", comenzó el productor.

"Le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. Nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", completó Chihade.

Mariana también le ha manifestado publicamente su amor al productor. También en 2019, cuando festejaban sus 13 años de estar en pareja, la conductora le dedicó un tierno posteo en Instagram. "Cuando encontrás a una persona que todo lo hace feliz. Con vos hasta el fin del mundo, mi amor. ¡Felices 13!", escribió Mariana junto a una foto donde se lo ve andando en bicicleta.

Con respecto a casarse, la conductora ha dicho que "nunca fue una necesidad". "Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural, nunca necesitamos organizarnos a ningún nivel, ni firmar algo. Tenemos mucha confianza el uno en el otro, entonces nunca estuvo esa necesidad", declaró.

Mariana relató que es su hija Matilda la que tiene la fantasía del casamiento. "A veces lo pensamos, pero más porque Matilda nos pide, pregunta: '¿Por qué no se casan? Quiero una fiesta de casamiento, quiero llevar los anillos'. Tiene esa fantasía. Entonces, a veces lo barajamos pero como algo de celebración familiar más que de pareja. Hemos celebrado muchas veces juntos y nos hemos elegido muchas veces. Hace muchos años que estamos y por supuesto hemos atravesado diferentes momentos y nos hemos vuelto a elegir siempre. Nunca el casamiento fue algo pendiente", aseguró.