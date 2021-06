Mariana Fabbiani y Mariano Chihade iniciaron su relación en 2006, y desde entonces no se separaron. Empezaron a salir un año después al divorcio de la conductora con Gastón Portal, con quien estuvo casada de 2003 a 2005, y con quien formó la productora GP Producciones. El día de ayer, Mariana y Mariano cumplieron quince años juntos, y ella le dedicó un tierno posteo, con una imagen que los muestra muy divertidos.

“Felices 15 años Pipón! No sé cómo hicimos, pero acá estamos ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me haces muy feliz. Te amo" fueron las palabras que le dedicó Mariana a su marido, junto a emoticones de corazones.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade celebran 15 años juntos

La pareja se conoció en Canal América, mientras ella conducía el programa “RSM, Resúmen de los Medios”, y él trabajaba en una gerencia, mientras Portal era Gerente de Programación. Luego de la desvinculación de Mariana de América, Chihade y Fabbiani fundaron la productora Mandarina Televisión, empresa que produjo los ciclos Mamushka, Los Ángeles de la Mañana y Confrontados, entre otros.

"Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, es súper trabajador y tenemos una energía muy parecida, disfrutamos de la misma manera el trabajo, los dos somos apasionados de lo que hacemos", dijo Mariana en una entrevista.

Y agregó: "Tengo mucha admiración por él, él también la tiene por mí y eso hace que nos respetemos mucho en nuestros roles. Eso significa también respetar el espacio del otro, no invadirlo. En lo que es producción no me meto u opino desde el rol de conductora, que opino bastante... Soy un poco molesta a veces (risas). Él también respeta mi rol. Elegimos trabajar juntos, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Nos encontramos compartiendo un espacio que es muy parecido al que compartimos familiarmente."

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade celebran 15 años juntos

Padres de Matilda (10 años) y Máximo (6), Mariano ha contado que "son una pareja normal". "Nos peleamos, somos una pareja normal, pero no solemos, por ejemplo cenando, tener una discusión por trabajo. Las cosas que tienen que ver con el trabajo tratamos de arreglarlas en el ámbito del trabajo", declaró.

Y agregó: "Estamos con nuestros hijos en una edad en la que demandan muchísima atención, sería imposible imaginar tener una charla de laburo con mi hija al lado que quiere jugar a las princesas".

Luego de siete temporadas, en diciembre de 2019 terminó el ciclo El Diario de Mariana, y Chihade le mandó un tierno mensaje al aire. “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices", comenzó el productor.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade celebran 15 años juntos

"Le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. Nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", completó Chihade.

Mariana también le ha manifestado publicamente su amor al productor. También en 2019, cuando festejaban sus 13 años de estar en pareja, la conductora le dedicó un tierno posteo en Instagram. "Cuando encontrás a una persona que todo lo hace feliz. Con vos hasta el fin del mundo, mi amor. ¡Felices 13!", escribió Mariana junto a una foto donde se lo ve andando en bicicleta.

Con respecto a casarse, la conductora ha dicho que "nunca fue una necesidad". "Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural, nunca necesitamos organizarnos a ningún nivel, ni firmar algo. Tenemos mucha confianza el uno en el otro, entonces nunca estuvo esa necesidad", declaró.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade celebran 15 años juntos

Mariana relató que es su hija Matilda la que tiene la fantasía del casamiento. "A veces lo pensamos, pero más porque Matilda nos pide, pregunta: '¿Por qué no se casan? Quiero una fiesta de casamiento, quiero llevar los anillos'. Tiene esa fantasía. Entonces, a veces lo barajamos pero como algo de celebración familiar más que de pareja. Hemos celebrado muchas veces juntos y nos hemos elegido muchas veces. Hace muchos años que estamos y por supuesto hemos atravesado diferentes momentos y nos hemos vuelto a elegir siempre. Nunca el casamiento fue algo pendiente", aseguró.

FF