En diálogo con CARAS, Mariana Fabbiani se sinceró respecto a cómo vive la maternidad hoy. La conductora viene de tomarse dos años fuera de la televisión y en julio regresa con DDM, El Diario de Mariana, a la pantalla de América. "Necesitaba parar y ver qué quería", confesó Mariana en el reportaje de tapa de la revista, en el que también se refirió a las personalidades y gustos que van apareciendo en sus hijos, Matilda (13) y Máximo (8), fruto de su matrimonio con Mariano Chihade, quien es además su productor (Mandarina Contenidos)

"Con mi primer embarazo dije, bueno, la vida cambia. Con lo obsesiva y perfeccionista que soy en tantos aspectos pensaba que iba a ser igual. Pero todo es un aprendizaje. Uno también se encuentra cambiando su propio rol en la maternidad. Los chicos te van enseñando y uno solo tiene que estar alerta y atento, conectado. Ese es el mayor desafío: estar mirándolos", confesó la conductora-

Las prioridades de Mariana Fabbiani en la crianza de sus hijos

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

"Porque no es solo estar en la diaria, en los horarios, en lo que tienen que hacer, sino estar escuchándolos, eso es en lo que más me exijo. Tratando de aflojar en otras áreas, pero si en esa conexión, en ese vínculo. Me ocupo mucho de tener esos ratitos y tiempo de calidad con ellos, como cuando nos vamos a dormir. Salgo poco desde que soy mamá. Tengo mucha charla, momentos de juego, trato de divertirme con ellos", contó la conductora, que suele compartir postales junto a sus pequeños en las redes sociales.

Mariana Fabbiani junto a su marido, su hija Matilda y su hijo Máximo

Las personalidades de Matilda y Máximo, sus herederos

"Matilda está entrando en la adolescencia. Estoy muy orgullosa de mis hijos. Están en una edad en la que empezás a ver los frutos de lo que hiciste. Son chicos buenos, empáticos, sencillos en su manera de disfrutar. Matilda es una pizpireta total, pura alegría. Baila muy bien, tiene un enorme talento y un oído privilegiado. A medida que empezó a bailar quiso tomar clases y empecé a notar su facilidad extra", detalló Mariana, para quien el tiempo que dedicó a su familia en estos dos años de pausa televisiva resultó muy fructífero.

Matilda, la hija de 13 años de Mariana, tiene talento para bailar.

Fabbiani también se refirió a su niño, quien también adora jugar al básquet: "Máximo también tiene oído…¡Tienen los genes Mores! (por Mariano Mores, el pianista y compositor abuelo de Mariana) Cuando era más chico quiso tomar clases de piano. Maxi es súper sensible, un nene sabio. Yo digo que debe ser un alma vieja. Es muy inteligente".

Fabbiani y su hijo Máximo, de 8 años.

"Mis hijos son dos muy buenos discutidores, muy buenos argumentadores (risas) Se portan bien, son chicos sanos de cabeza, de corazón limpio, generosos. Con los hijos también uno aprende sobre la marcha, no hay un librito", concluyó Mariana, súper feliz con su presente y sus proyectos.

