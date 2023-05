Mariana Fabbiani fue noticia hace unos días cuando se confirmó que firmó contrato con América TV para hacer El Diario De Mariana, programa que solía transmitirse por las tardes de El Trece. Hace ya un par de años que el programa no sale al aire, pues la conductora decidió darse un respiro de tanto trabajo y exposición, pero volverá en el mes de julio.

Luego de esta primicia, Mariana Fabbiani fue de invitada a LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito y es un éxito en las noches de América. En esta entrevista, se atrevió a expresar algunos deseos que tiene con respecto al inicio del clásico de El Trece. Primero, comenzó hablando de cuestiones personales y se refirió a sus padres.

"Mi papá es de campo, tiene esa cosa del esfuerzo y la disciplina. De él heredé eso, la perseverancia", señaló Mariana Fabbiani sobre Alfredo Fabbiani. Y es que si hay una gran trabajadora en el medio, es ella. Durante años fue una de las figuras más importantes de El Trece y supo hacerse respetar como conductora.

Después de hablar de su padre, Mariana Fabbiani le dedicó unas palabras a su mamá, quién es hija de Mariano Mores, el famoso cantante. "Mi mamá es artista, tiene todo lo artístico en la sangre y es alegre", resaltó la conductora sobre su madre, que es cantante de tango y también actriz.

Entonces, una vez que comenzó a hablar de su mamá, Mariana Fabbiani no se pudo contener y se atrevió a apurarla en vivo: "Te voy a dar una primicia, pero solo para convencerla a ella. La quiero traer a mi mamá al programa. La quiero tener de panelista y estoy tratando de convencerla", lanzó la conductora de DDM.

Sin embargo, parece que su madre no tiene muchas ganas de estar, a su edad, en un programa con tanta exposición como es DDM. "No quiere saber nada, sería re buena panelista porque es la que me pone al día de todo. Yo la llamo y me dice 'no sabes lo que pasó...'. Ahora está mirando, sin dudas porque ve todo, pero LAM no se lo pierde", relató Mariana Fabbiani.

Después, se dirigió a Yanina Latorre y comparó a su madre con Dora, la mamá de la panelista más picante de LAM. "Es un peligro, eh. Es como tu mamá", advirtió Mariana Fabbiani en diálogo con el programa de Ángel De Brito. "Es la impunidad de la edad, de la experiencia...", dijo la conductora entre risas. Pero el conductor del ciclo le paró el carro y lanzó: "Si no quiere con vos, que venga de Angelita... No hay problema", aseguró.

Mariana Fabbiani firmó contrato con AméricaTV para hacer DDM. Como gerente del canal, Marcelo Tinelli la recibió y en LAM contaron detalles de lo que fueron las negociaciones previas.

"Cuando Marcelo me llamó, la verdad que yo estaba por otros caminos, pero la propuesta me motivó a venir acá. Me pareció que había mucho por hacer, que era un camino para recorrer de nuevo y volver con un programa, El Diario De Mariana, me ha dado una gran alegría. Otro éxito enorme...", expresó Mariana Fabbiani sobre la propuesta de Marcelo Tinelli.

"Logró motivarme de verdad y tuvimos una buena charla donde yo le conté cuáles eran mis expectativas, que quiero de este trabajo. Además de este trabajo y venir a disfrutarlo, la quiero pasar bien y estamos en sintonía y me encantó lo que él tiene ganas de hacer en el canal", dijo la conductora.

