La presentadora Mariana Fabbiani firmó hoy con América TV y fue recibida por Marcelo Tinelli, ahora gerente del canal. La famosa y el conductor revelaron detalles de las negociaciones previas a cerrar la propuesta para llegar con El Diario de Mariana a la grilla.

“Cuando Marcelo me llamó, la verdad que yo estaba por otros caminos, pero la propuesta me motivó a venir acá. Me pareció que había mucho por hacer, que era un camino para recorrer de nuevo y volver con un programa, el Diario de Mariana, me ha dado una gran alegría. Otro éxito enorme…”, comentó Mariana Fabbiani.

Marcelo Tinelli y Mariana Fabbiani.

“Logró motivarme de verdad y tuvimos una buena charla donde yo le conté cuáles eran mis expectativas, qué quiero de este trabajo. Además de este trabajo y venir a disfrutarlo la quiero pasar bien y estamos en sintonía y me encantó lo qué él tiene ganas de hacer en el canal”, agregó la presentadora.

Mariana Fabbiani.

«Veníamos hablando hace mucho tiempo con Marina. Yo hablo mucho con su marido, Mariano Chihade, que es amigo y productor mío muchos años, entonces, en un momento me dice: “Vamos a comer los tres" y le dije dale», comentó Marcelo.

«Me llama ella… Era a las 13h el almuerzo. Y me dice: “A las 13 hs voy yo sola, Mariano va a caer un rato después, pero primero quiero hablar con vos”. ¡Obvio, la pasamos muy bien!». contó Tinelli.

“Mariana tiene mucho carácter y es muy clara, te dice lo que piensa”, remarcó Marcelo, a este comentario, la nueva figura de América respondió: “Quiero aclarar que Marcelo me dijo sí a todo”, aclaró Mariana Fabbiani.

Marcelo Tinelli y Mariana Fabbiani.

Mariana, De Brito y Tinelli.

Mariana Fabbiani sobre el perfume de Marcelo Tinelli

Durante muchos años se ha hablado del perfume impregnante que usa Tinelli, algo que él reconoce que le gusta mucho usar y lo lleva hasta cuando va al GYM.

Mariana Fabbiani acotó en el móvil de LAM que iba a llegar a su casa oliendo el perfume de Tinelli, pues estaban muy pagados en la entrevista. "Me acabo de dar cuenta que me voy a ir con tu perfume". Pero Marcelo, muy astuto dijo: "No va a haber problema porque tu marido está en España".

S.A.