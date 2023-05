Marina Calabró rechazó participar en el ciclo de Mariana Fabbiani en su regreso a la televisión

En las últimas semanas, se confirmó que Mariana Fabbiani regresará a la televisión en la pantalla de América con su antiguo programa, "El diario de Mariana". Sin embargo, la actriz tuvo su primera complicación en el armado de su equipo, ya que Marina Calabró confirmó que estuvo cerca de firmar, pero finalmente no formará parte del ciclo.

Mariana quería a Marina en su equipo por lo que una periodista como ella representa, data caliente, darla a conocer sin filtros, opiniones polémicas, peleas con invitados, rebote mediático y el rating que la combinación de estos factores representa. Tanto Fabbiani como la productora para la que trabaja intentaron convencerla de que se sume al programa y hasta le ofrecieron un lugar más destacado que el de los otros panelistas, pero ella terminó declinando la oferta.

Fabbiani vuelve a la televisión con "El diario de Mariana".

En Mañanísima, Calabró aseguró que su decisión de no participar está más que confirmada: "No, aunque Laura Ubfal diga que ya firmé y que estoy adentro del equipo, lamentablemente no voy a estar. Y Digo lamentablemente por qué yo ya forme parte de El Diario de Mariana y porque trabajar en Mandarina siempre fue un placer para mí. Los que estamos contratados por una productora sabemos que salimos al aire para un canal, pero en realidad tenemos puesta la camiseta de la productora. En Mandarina trabajé con mucha comodidad y me sentí muy bien tratada, pero les pedí disculpas, les agradecí el ofrecimiento, pero les dije que no, definitivamente".

Marina confirmó que no participará del ciclo.

Además, la periodista confirmó que habían llegado lejos con las negociaciones: "Es verdad que estuvimos muy cerca y que las conversaciones estaban avanzadas, e incluso que ya estábamos en el ida y vuelta de la cuestión salarial, pero al final me bajé del proyecto".

Calabró expresó que defenderá el lugar que logró en La Nación+.

Por último, Marina explicó por qué no participará del programa junto a Fabbiani: "Tengo que defender también el lugar que logré en La Nación+ donde estoy haciendo la coconducción de un informativo junto a Luis Majul y a Débora Plager, y donde también soy la principal columnista de Leuco en un programa de política profunda. También tuve que valorar la apuesta que hizo por mi Juan Cruz Avila al llevarme a la señal".

¿Quién anunció la vuelta de Mariana Fabbiani a América?

Paula Varela, la panelista de Socios del Espectáculo, fue la encargada de anunciar esta noticia en su cuenta personal de Twitter. “¡Bomba! Mariana Fabbiani, nueva figura de América. Mariana estará en la pantalla para el mes de junio, aproximadamente, con un magazine", escribió.

Entre los detalles que brindó Varela, la panelista reveló los adelantos que se están haciendo previo a su llegada oficial: “Ya está en búsqueda de vestuario y armando programa”.