Alex Caniggia hizo explotar la olla cuando dejó un polémico video en sus redes sociales escrachando a su por echarlo del departamento donde vivía con su pareja Melody Luz y su hija recién nacida Venezia.

Ante esto, Mariana Nannis en “A la Tarde” redobló la apuesta con polémicos mensajes que fueron leídos al aire donde acusa a su hijo de destrozarle el departamento y venderle los muebles.

El enojo de Mariana Nannis con Alex Caniggia

Luego de que Alex Caniggia rompiera el silencio en las redes escrachando a Mariana Nannis, la ex de Claudio Paul Caniggia habló con Diego Esteves, y dejó en claro que jamás echó a su hijo.

“Hola Mariana, quería consultarte si es cierto que echaste a Alex del Faena”, fue la pregunta del periodista para Nannis. Ante esto, ella respondió: “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”.

Ante esto, Diego Esteves consultó por el estado en el que dejaron el departamento: “El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimo”. Luego de esta respuesta y buscando sacarle más información a Mariana Nannis, el periodista volvió a preguntar por la denuncia en redes de Alex.

“¿Por qué crees que te denuncio en redes?”, Nannis, fiel a su estilo respondió: “Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas”.

Alex Caniggia en la denuncia que hizo en a redes, donde dijo que no iba a perdonar a su madre por lo que hizo al echarlo con Melody embarazada, Mariana Nannis tuvo una polémica respuesta: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos, no me voy hacer responsable de cada uno de sus polvos”, soltó la ex de Claudio Paul Caniggia en “A la Tarde”.

