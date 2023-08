Mariana Nannis volvió a Buenos Aires, en medio del divorcio con Claudio Paul Caniggia y parece haber perdido a su último aliado, su hijo Alex Caniggia, quien realizó un fuerte descargo mediante un vídeo de Tiktok, mandando al frente a su madre por desalojarlo del departamento en el que vivía con Melody Luz embarazada y a pocos días de dar a luz.

En el clip, el conductor cuenta: ‘’Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, expresó indignado, además de contar que no lo felicitó y no se acercó a visitar a Venezia cuando se encontraba en la clínica junto a su familia.

A partir de lo sucedido, Alex le hizo la cruz a su madre y vale recordar que, en medio del conflicto con su padre, salió a bancar a Mariana, al punto que hizo declaraciones en contra del exfutbolista.

La extraña publicación de Mariana Nannis

A modo de defensa, Nannis decidió publicar diversos posteos y uno de los que llamó más la atención fue sobre los códigos en la mafia italiana y la traición, un pecado imperdonable para dichas familias. En el posteo se podía leer: “Uno de los principios de la mafia italiana es nunca traicionar a su esposa, pues si eres capaz de traicionar a quien confía en cerrar los ojos y dormir a tu lado, no eres digno de la confianza de nadie".

La publicación de Mariana Nannis

Finalmente, el texto finaliza con una frase de Don Vito Corleone. ‘’Un hombre que no dedica el tiempo suficiente a su familia no es un hombre de verdad’’, escribió Mariana Nannis, acompañado por una foto de la primera entrega de la ‘película ‘’El Padrino’’. El posteo indica que sería una indirecta para Claudio Paul y da la casualidad, que fue en el medio del nuevo conflicto que tiene con Alex Caniggia.

D.M