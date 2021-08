Mariano Martínez habló sobre los rumores de romance con la ex de Alex Caniggia

En los últimos días, Mariano Martínez comenzó a estar en boca de todos tras la viralización de sus videos. Pero ahora, el actor volvió a ser noticia tras los rumores de un supuesto nuevo romance con la ex de nada más y nada menos que Axel Caniggia.

Todo comenzó a salir a la luz luego de que se conocieran los gestos en las redes sociales que Martínez comenzó a intercambiarse con Macarena Herrera, la joven que fue pareja del hijo de Mariana Nannis.



En medio de las repercusiones que generó esta versión, Mariano decidió romper el silencio y revelar qué pasa con Herrera. “Estoy soltero. Estoy solo, no tengo novia”, aseguró, en una nota con Intrusos.

“Maca es una amiga virtual, de hecho, porque no la conozco en persona”, se sinceró el actor quien conoció a su ex, Camila Cavallo, de esta forma virtual.

“Tenemos buena onda, tenemos cosas en común con respecto. Pero es una amiga, no hay histeriqueo, no hay nada”, aclaró el actor.



Conocé el sacrificado método de Mariano Martínez para estar en forma

Ver a Mariano Martínez con un físico trabajado y saludable, no es magia ni un don que le cedió la naturaleza. Para tener esos músculos desarrollados y el vientre plano y marcado, el actor implementó a su vida diaria una terapia de frío, la que día a día va profundizando y ya se está preparando para sumergirse directamente en el hielo.

Hace más de 2 años que el ex de Camila Cavallo comenzó esta terapia y según él mismo confesó, se baña 3 o 4 minutos por día con agua helada.

En su historia de Instagram Mariano, de 42 años, mostró algunos pasos del tratamiento en el que introducía sus piernas en unas fundas frías y contó que había puesto los hielos. "Helado", susurró y detalló el paso a paso de lo que está llevando a cabo:

"Ahí arranqué con el frío. Realmente no siento frío ni calor. Esto es porque ya hace más de dos años que estoy haciendo terapia de frío.", comenzó el escalofriante relato y contó el próximo paso a seguir: "Si bien no llegué a hacer inmersión en hielo, que estoy averiguando cómo poder hacerlo, cómo poder tener la materia prima para poder meterme y generar hielo y no tener que comprar rolito todo el tiempo, ya me ducho 3 o 4 minutos por día con agua helada".

