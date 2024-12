Mariano Martínez y Lali Espósito cruzaron sus caminos como protagonistas de una novela. En el set nació el amor y se pusieron de novios en medio de la grabación de Esperanza Mía, en el 2015. La relación de pareja no duró mucho y al año siguiente se conoció la prematura ruptura. En medio de peleas y discusiones, se filtró un audio privado del actor en donde califica a Lali de “nefasta” y “despechada”.

Mariano Martínez y el audio contra Lali Espósito

En lo que parecía ser una crisis de la pareja, el actor le envió un audio a un allegado que, de alguna manera, termina viralizándose en las redes sociales a fines de 2016, causando una gran indignación e innumerables mensajes de solidaridad con la actriz y cantante. En el mensaje se escuchaba una fuerte crítica a Lali Espósito tratándola, nada menos que, de nefasta, despechada y hasta mala persona.

Mariano Martínez y Lali Espósito caracterizados con los personajes de Esperanza Mia en 2015

“Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada, malísima esa piba” decía el actor, entre otras cosas en el breve mensaje de voz de Watsapp de Martínez. En aquel momento este audio fue para muchos la prueba del tormentoso vínculo que mantenía la pareja, que había terminado su romance poco antes de que se viralizara este contenido.

Desde ese momento, ambos comenzaron a tener la iniciativa de evitarse en los eventos que asistían. Luego de un tiempo, entrevistado en el estudio de Incorrectas por Moria Casán y equipo, el actor volvió a mencionar lo sucedido ante la pregunta de una de las panelistas y contó cómo se siente habiendo transcurrido ya ocho años.

“No me pone contento hablar de esto, se trató de un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo con alguien en la intimidad” empezó aclarando Mariano Martínez. Y continuó: “no está bien lo que hice, me equivoqué, claramente no pienso lo que dije, ni lo pensaba”.

Visiblemente arrepentido, el actor reconoció que, a pesar del polémico desenlace del vínculo entre ambos, guarda un muy buen recuerdo del noviazgo con Lali. Ante una pregunta de Moria, también descartó totalmente que el motivo de fondo del fin de la relación haya sido una cuestión de egos personales.

Mariano Martínez y Lali Espósito vivieron un breve romance que no terminó del todo bien

“Soy humano, siempre tengo buenas intenciones y si me equivocó pido perdón sinceramente, no me gusta hacerle mal a nadie y menos a una persona que quise” se defendió Mariano Martínez y reveló que, en su momento, le pidió perdón a Lali por sus palabras y repitió: “estaba enojado, no está bien lo que hice, pero ya pasó". Finalmente, el actor definió simplemente como una persona que busca la felicidad, que quiere ser feliz en la vida y pasarla bien.

Por su parte, Lali no refiere directamente relación que mantuvo con el actor. Desde su ruptura no volvió a nombrarlo puntualmente, pero al momento de referir a relaciones complicadas de las que fue parte sus fans aluden que hablaría del actor. Asimismo, sus seguidores indican que la canción Boomerang estaría inspirada en las situaciones que vivió con Martínez, sin embargo, ella nunca lo confirmó. Este escándalo fue el único que tuvo la artista respecto a sus relaciones románticas, y todo indica que prefiere dejarla atrás ya que ni la menciona.