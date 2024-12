Pese a que el vínculo amoroso entre Marina Calabró y Rolando Barbano se vio rodeado de polémicas en más de una oportunidad, en la actualidad la pareja logró resolver los conflictos y hoy en día se muestran más felices y enamorados que nunca. Esto quedó en evidencia cuando ambos comunicadores se mostraron juntos en la gala de los premios Martin Fierro de la Moda. Luego de este día, la periodista contó algunos detalles sobre la relación que tiene su novio con su familia y dio a conocer cuándo va a ser el día que él conocerá a su madre.

Marina Calabro y Rolando Barbano

El plan de Marina Cabalró para presentar a Rolando Barbano

Las fiestas de fin de año y cumpleaños pueden ser una oportunidad perfecta para que las parejas sean presentadas en el círculo familiar. Aunque la panelista aún no confirmó cuál de estas festividades va a escoger para que su novio se reúna con su madre por primera vez, dio a entender que en algunas de estas ocasiones podría suceder. "Coca sí, por supuesto que está acá en Buenos Aires, así que estamos organizando. No es que no les quiera contar, es que todavía no hay nada organizado”.

Luego confirmó que su pareja y su madre aún no tuvieron el placer de conocerse, pero que es algo que planean. “Todavía no, no se olviden que el viernes cumplo años". Además aseguró con firmeza que está muy enamorada. Rolando también se mostró muy enamorado de Marina en sus redes sociales, donde expresó el amor que siente por su novia.

También fue consultada sobre si en las fiestas su hermana Iliana va a estar a su lado y dijo: “Estamos organizando, pero no. Iliana, gracias a Dios, tiene un huequito en su agenda, viste que ella está haciendo Perdidamente en teatro, y se va a hacer una escapada a Brasil a ver a su hijo mayor”.

Marina Calabró y Rolando Barbano

De esta manera, Marina Calabró dejó en claro una vez más que está apostando todo en su relación con Rolando Barbano, a pesar de que los inicios de este romance se hayan visto atravesados por diversos conflictos. Ella dio a conocer con mucho entusiasmo que tiene pensado presentar a su novio lo más pronto posible, para que pueda pasar momentos con su familia. Esta pareja demostró que, a pesar de cualquier dificultad que pueda existir, el amor puede arreglar todo tipo de adversidad.

A.D