Rolando Barbano se cruzó con Iliana Calabró y la ignoró

La relación de Rolando Barbano con Marina Calabró generó todo tipo de comentarios, sobre todo después del ninguneo de él a la periodista cuando ella le dedicó su Martín Fierro y él la ignoró. Parece que la reacción preferida del autor ante la incomodidad es ignorar a quien tiene enfrente, y en este caso le ocurrió con su cuñada, Iliana Calabró.

El columnista de Lanata sin filtro y la actriz se cruzaron en la puerta de un canal y él decidió evitarla y seguir su camino, pese a que su cuñada lo saludó con un “hola”.

El ninguneo de Rolando Barbano a Iliana Calabró

Con una relación que tiene idas y vueltas, Rolando Barbano y Marina Calabró terminaron por confirmar su noviazgo y lo demuestran cada día en los comentarios que él le deja a ella en sus publicaciones de Instagram. Sin embargo, parece que la relación de Barbano con las Calabró nunca empieza de la mejor manera, ya que el periodista se cruzó con su cuñada, Iliana Calabró, y la ignoró.

Rolando Barbano llegó a Canal 13 huyendo del móvil de LAM, y en la puerta del canal se cruzó a su actual cuñada, Iliana Calabró, con quien nunca se había visto en persona. Frente al inesperado encuentro, Iliana lo saludó con un amable y sorpresivo “¡Hola!”, sin embargo el novio de su hermana optó por mirarla, ignorarla y seguir su camino hacia dentro del edificio. Tanto la actriz como el movilero de LAM quedaron estupefactos con la actitud de Barbano, lo que provocó risas incómodas.

“Rolando, ¿puedo robarte un segundo para LAM?”, consultó el periodista del programa mientras Barbano corría para refugiarse en el edificio. Al entrar se chocó, literalmente, con Iliana Calabró, hermana de su pareja, quien alcanzó a saludarlo con una palabra mientras el movilero festejaba “el encuentro del año”. Frente a esto, Rolando la miró, se dio vuelta y siguió su camino hacia dentro del edificio, dejando plantada a su cuñada a la espera de un saludo.

“¡Se fue!”, exclamó la actriz y el periodista le consultó qué había pasado, Iliana entre risas aseguró que “se asustó”. “Yo me quedé sorprendidisimo” señaló el periodista e Iliana agregó que ella también, mientras no dejaba de reír.

El movilero le consultó sobre la primera impresión de su cuñado, y dejando de lado la actitud casi irrespetuosa para con ella, Iliana señaló que “más flaco y más alto, porque yo nunca lo había visto personalmente”.

Rolando Barbano y Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio

El periodista preguntó si el novio de Marina la reconoció o no, e Iliana, irónicamente, dio a entender que estaba parecida a su hermana y “aunque yo sea más grande no lo represento”.

Ambos quedaron “sin palabras” y la actriz aseguró que al ver la cámara, su cuñado “se asustó” y salió corriendo.

Además, el periodista le pidió a la cantante que lo vaya a buscar y ella exclamó que no. “¿Querés que vaya yo atrás?”, manifestó.

“El encuentro que no fue”, finalizó Iliana entre risas.

Rolando Barbano ignora a las Calabró

Según contó Yanina Latorre en LAM, habló con Iliana quien le aseguró que “no lo podía creer”. “Ella sale mirando el celular y el notero ya le había hecho nota a ella, lo estaban esperando a Rolando”, explicó.

“Fue todo una casualidad”, señaló Yanina, y agregó que “Rolando entró temblando y preocupado, y dijo que “me acaban de decir que no la saludé a Iliana, pero yo no la vi, no la reconocí”. Y aseguró que esta mañana vio mal a Marina Calabró, ya que ellas comparten radio. “Marina lloraba antes de entrar al aire”, expresó.

La periodista aseguró haber hablado con Iliana para saber si había peleado con Marina y la actriz le dijo que no, pero que “sabes cómo es Marina con las cosas que le hace él”.

Además, Matilda Blanco comparó una ex relación tóxica que ella tuvo con la de Rolando y Marina, a lo que Yanina aportó que Marina habla sobre él durante las dos horas que dura el programa en el que trabaja.

La relación de Rolando Barbano y Marina Calabró no empezó, ni continúa, de la mejor manera. Después del desplante de él a ella en los Martín Fierro también eligió ignorar a su única cuñada, lo que causó aún más molestias en el entorno de la periodista y planta, aún más fuerte, la duda sobre una relación tóxica.

