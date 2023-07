Andrés Nara habló de la salud Wanda Nara y contó que fue dada de alta

Andrés Nara fue el único miembro de la familia que tuvo contacto con la prensa en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara.

Pero en medio de esta alerta generalizada, el mediático confirmó que la empresaria habría sido dada de alta. “Wanda ya se retiró. Está bien y ya le dieron de alta. No me pudo decir más nada”, contó Andrés en diálogo con Luis Ventura en Radio del Plata.

Luego, contó si pudo mantener comunicación con Wanda Nara. “No pude hablar con nadie, están bloqueadas las informaciones. Y los medios dicen que está grave, por eso me hice presente. Yo hablé con la gente de Los Arcos. Al principio no me querían dar información. Evidentemente hay alguien que no quiso que se trascienda en nada", disparó.

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre la internación de Wanda Nara

Durante esta tarde, la noticia de la salud de Wanda Nara generó gran conmoción.

Por el momento , no hay parte médico oficial sobre lo sucedido con la conductora de Masterchef pero sí surgieron diversas versiones sobre su salud.

Según contaron en el Noticiero de América, Wanda Nara asistió a Los Arcos porque, desde la institución, la habrían llamado cuando descubrieron que sus estudios le habrían dado mal. De esta manera, la empresaria se internó en la clínica para hacerse más estudios.

Además, confirmaron que habría sentido un fuerte dolor abdominal y que, al parecer, tendría un agrandamiento del bazo