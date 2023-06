Marina Calabró es una de las periodistas más filosas del medio y todos la quieren sentada en su programa como panelista, pues sabe tratar la información y opinar sin tapujos sobre todos los temas. Sin embargo, esto puede meterla en problema a veces y generar rispideces con compañeras. Fue así que Vanesa Carbone apuntó contra ella y Marcela Feudale por supuesto maltrato que vivió por parte de ellas durante su paso por Infama, el programa que solía conducir Santiago Del Moro.

Recientemente, Andrea Taboada anunció su salida de LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito en América TV. Esto generó la sorpresa de todos, pues es una histórica del programa y era impensado que la despidan, por lo que los medios hablaron mucho sobre el tema. Marina Calabró se hizo eco del tema y también aportó lo suyo, recordando cómo fue su paso por Infama.

Andrea Taboada se despidió de LAM

"Yo laburé con Andrea en Infama y reconozco, Lanata, que éramos un equipo difícil. El equipo de Infama éramos muy camarilla. Santiago del Moro, Marcela Feudale y yo, para todos los que intentaron entrar fue complejo, excepto par Andrea Taboada. Es una profesional impecable que tiene gran adaptabilidad, porque si sobrevivió a ese equipo de Infama... Malísimas, con la Feudale éramos re-malas y Del Moro más malo que nosotras dos juntas", comentó Marina Calabró sobre el paso de Andrea Taboada por Infama.

Así, Marina Calabró reconocía que eran un equipo difícil junto a Marcela Feudale, y Vanesa Carbone aprovechó esto y contó todo lo que vivió durante su participación en el programa. Fueron cuatro meses los que la Licenciada en Ciencias Forenses estuvo en el programa y aseguró que vivió mucho maltrato.

La fuerte acusación de Vanesa Carbone contra Marina Calabró y Marcela Feudale

Luego de escuchar los dichos de Marina Calabró, Vanesa Carbone apuntó con toda su acidez contra ella y Marcela Feudale y las acusó por maltrato.

"Marina Calabro en el programa de radio de Jorge Lanata habló sobre la periodista Andrea Taboada y decidió emparejarlo de alguna manera con su función cuando era panelista de Infama, junto a Santiago del Moro y a Marcela Feudale. Hizo alusión a lo que fue el equipo de varias panelistas que pasaron por ese programa. Me extrañó mucho la naturalización del maltrato que hizo Marina con respecto a Infama, esto de que se regodeaba en decir que ella junto a Marcela Feudale eran un equipo muy difícil, que eran malísimas, dicho por ellas, "yo era malísima, con Feudale eramos malísimas", lanzó Vanesa Carbone.

Marina Calabró y Marcela Feudale junto a Santiago del Moro

"Me parece repudiable esta naturalización del maltrato que hizo Marina Calabró. Recordemos que en el maltrato en el ámbito laboral no sólo lo puede ejercer un jefe, sino también tus propios compañeros. A mí me tocó padecer a Marina Calabró y a Marcela Feudale como compañera de Infama porque yo en un momento estuve trabajando con ellas, por suerte poco tiempo", comentó la Licenciada en Ciencias Forenses sobre el destrato de las panelistas de Infama.

"Dos veces Marina me pidió perdón por su manera de ser para conmigo. Me pidió disculpas en su momento en sala de maquillaje. Me acuerdo que ella estaba enfurecida porque yo había entrado a Infama y dijo cosas muy concretas cuando me vio. A mí me dijo 'dejan entrar a cualquier persona al canal', 'aunque no esté preparada puede participar de un programa´, 'esto es una vergüenza, como puede ser", aseguró Vanesa Carbone.

Vanesa Carbone apuntó contra Marina Calabró y Marcela Feudale

"Después me acuerdo, por ejemplo, que Feudale pasaba al lado mío y me decía, 'te vas, te vas, tres meses cuatro meses y te vas', así en voz baja, como una especie de niña contenta de la primaria. Y después estaba el aire como el destrato constante de 'vos no sos periodista y como no sos periodista, entonces no tenés derecho a estar sentada como estamos sentadas nosotras'", dijo sobre Marcela Feudale.

"Pero me parece que tener esta liviandad a la hora de hablar de los maltratos y de los destratos con respecto a otros compañeros, debería haber sido una un aprendizaje para ella. Sin embargo, se la escucha como en un tono hasta jocoso de "qué mal se lo hicimos pasar a muchos compañeros". Lamento muchísimo que diga también que la única que encajó y que pudo sobrevivir a lo malos que eran fue Andrea Taboada. Lamento que una persona deba adaptarse a los maltratos en el ámbito laboral", cerró Vanesa Carbone.

