Durante este 2023, el programa Polémica en el Bar en América cumplirá 60 años desde su estreno y con Mariano Iúdica como conductor del ciclo en las anteriores ediciones. Sin embargo, el periodista ya no formaría parte de los planes del canal debido a que el verdadero motivo de su salida, sería el cambio completo de los integrantes.

En Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabro reveló la primicia y contó las razones de por qué Mariano Iúdica no continuaría con el programa: ‘’Lo más firme por ahora en términos de negociación es que hagan emisiones de fin de semana. Probablemente sábado y domingo. Y acá apareen dos versiones sobre la desaparición de Mariano Iúdica", empezó diciendo la periodista.

Y continuó explicando acerca del verdadero motivo de la salida de Iúdica: "Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana, él está en el restaurante", aseguró.

Mariano Iúdica en su restaurante

Cabe recordar que, durante la temporada alta de verano, Mariano Iúdica abrió un restaurante muy cerca de Pinamar junto a su esposa y en el que pretende seguir expandiéndose debido a que le fue muy bien.

En este contexto Marina Calabro dio más detalles por el cual no cedería a continuar en Polémica en el bar: "Me dicen: 'Le está yendo super bien y no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado hizo La Noche del Domingo y me dicen que la pasó como la mona por el rating", aseguró.

Finalmente, no sólo fue una decisión por parte del conductor, sino desde la producción: "Y la segunda versión, desde el riñón de Polémica, me dicen: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo. Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar".

Además, la periodista se encargó de revelar quienes son los posibles candidatos que reemplazarían a Mariano Iúdica en el programa: "El elegido para encabezar la mesa de Polémica en el Bar es Gustavo López y el plan B o C es Nico Magaldi", cerró Calabro.

D.M