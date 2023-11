Mario Guerci finalmente declaró sobre los rumores y controversias que acaparaban su relación con Camila Cavallo, expareja de Mariano Martínez. Su historia de amor fue tendencia y bastante mediática en los últimos meses, y Guerci decidió hablar al respecto.

"Este trío viene desde el principio de los tiempos. Mariano en un momento conoce a Camila y ella queda embarazada de Mariano, pero salía también con Mario en ese momento. Ellos armaron una familia, pero quedó en la mira Guerci”, se reveló en Intrusos.

Mario Guerci y Camila Cavallo

Además, es de público conocimiento que, cuando Mariano Martínez se enteró de la relación entre Guerci y Cavallo, decidió “vengarse” recortándole a Camila la cuota alimentaria de su hija en común.

Qué dijo Mario Guerci del conflicto entre Camila Cavallo y Mariano Martínez

“Con Camila, nos conocemos desde el año 2015/2016, habíamos tenido una historia ahí. Se terminó y nos volvimos a conocer, todo lo que se dijo de las fechas y los tiempos es falso. No hay manera que ella haya estado conmigo y con Mariano, a veces no te queda otra que reírte”, afirmó el actor. y agregó “No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”.

Mario Guerci, finalmente decidió hablar de su relación con Camila Cavallo y, al mismo tiempo, ser cauto respecto a los conflictos pasados entre Mariano Martínez y su novia mientras era entrevistado por Juan Etchegoyen en Mitre Live.

SDM