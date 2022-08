Soledad Bayona y Mario Guerci, en crisis: la escena de celos en pleno teatro

La relación entre Soledad Bayona y Mario Guerci es un secreto a voces y, aunque se encargaron de negarlo, las versiones apuntan a un apasionado romance.

Pero los protagonistas de Sex no atravesarían su mejor momento y, según revelaron en Socios del espectáculo, habrían tenido una discusión en el teatro. "Él habría coqueteado con Valeria Archimó y esto no le habría gustado nada a Bayona", disparó la periodista Karina Iavícoli.

"Me dicen que mientras estaban en el escenario, ella le dice algo al oído y después empiezan a discutir. No sería la primera vez que Guerci tiene estas actitudes de picaflor", agregó.

A pesar de las diversas versiones, Mario Guerci habló al respecto y negó el amorío. "No quiero hablar del tema. El motivo también es mío. Viste que hay cosas que uno prefiere no decir y no hablar. No estoy enamorado", dijo en LAM.

Escándalo: qué dijo el ex de Soledad Bayona sobre el romance con Mario Guerci

Tiempo atrás, el ex de Soledad Bayona, Nicolás Smirnoff, habló de estas versiones. que involucran a Mario Guerci.

El joven le había propuesto casamiento a la bailarina en La Academia el año pasado, pero en junio decidieron separarse. "Soy una persona que estaba enamorada y que le creía a la persona con la que convivía, con la que íbamos a formar una familia’”, dijo Nicolás en diálogo con Karina Iavícoli..

“Cuatro veces se sentaron a hablar y él le preguntó si tenía algo con Mario Guerci y ella, mirándolo a los ojos y llorando, le dio ‘te juro que es mentira’”, contó la periodista.