Durante uno de los debates de Gran Hermano, Marisa Brel comparó a Marcos Ginocchio con los 8 rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa y, al querer defenderse de las críticas, comparó el juicio con un reality.

Luego de la comparación que fue malinterpretada por el público, según Brel, la panelista de Gran Hermano quiso esclarecer sus dichos mediante un móvil de LAM, pero terminó comparando al juicio de Fernando Báez Sosa con un reality show. "Lo que quise decir es que, en un mundo o un país donde sentimos que la juventud está como perdida, que no tiene metas ni motivaciones, que bueno que haya gente buena como Marcos", comenzó explicando Marisa.

Resulta que en aquel debate, Brel quiso hacer un paralelismo entre la personalidad tranquila de Marcos Ginocchio y la personalidad violenta de los 8 rugbiers imputados por el homicidio. Pero al no haberse expresado de manera más comprensible, el debate se desvió del foco y le llovieron muchas críticas a la panelista. "Dije eso de Fernando porque dicen que él era tan bueno, y no solamente los papás. Me frené por no putear a los rugbiers. Me quedó como fuera de contexto", reiteró Marisa Brel.

Sin embargo, mientras intentaba terminar de defenderse de las críticas, Brel volvió a realizar otra comparación que no fue de agrado para los televidentes. "Yo estaba emocionada. Con el caso de Fernando Báez estamos todos muy angustiados, es como un reality también. Y era meter en el éxito más grande un justicia por él", finalizó.

Marisa Brel en los estudios de Gran Hermano

Muchos usuarios de Twitter se manifestaron en contra de lo dicho en el debate y la defensa de Marisa Brel en LAM y aseguran que no deben nombrar a Fernando Báez Sosa en un "reality show que lejos está de acercarse a la realidad". Otra de las polémicas respecto a este caso judicial se dio dentro de la casa tras unos comentarios de Alfa que también provocaron el repudio de la gente.

Por qué se suspendió la gala de eliminación de esta noche

Anoche durante el debate Santiago del Moro anunció que esta noche no habría gala de eliminación y que se posterga para el día jueves. Tomando por sorpresa a los televidentes, comenzaron las especulaciones en Twitter y resulta que los empleados de Telefe están de paro y no habrá la cantidad necesaria de productores para lidiar con la organización de la gala de nominación. De seguir respetando los días determinados, el jueves veremos a Marcos, líder de la semana, elegir a uno de sus compañeros para salvarlo de la placa y conoceremos a las dos víctimas de la espontánea de Daniela.

