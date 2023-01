Marcos Ginocchio es el participante más querido fuera de la casa, pero adentro parece no tener problemas con nadie por su perfil bajo, salvo con Alfa que tuvo para con el primo muchos comentarios denigrándolo.

En una charla con Camila Lattanzio, Alfa se desahogó y habló sobre el salteño, no precisamente para tirarle flores, sino para quejarse de algunas actitudes que tenía. "Ya me tiene los hue… llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", dijo mientras lo imitaba de forma burlona.

Siguiendo con los comentarios fuera de lugar y mientras Camila lo escuchaba atentamente, Alfa expresó: "Bolú, vos siempre mirás el piso porque no podés mirar a los ojos... No saben hablar y se quieren hacer los profesores. No tienen un discurso de más de 10 palabras. Eso es otra cosa, el vocabulario".

Camila Lattanzio lo escuchaba sin omitir ningún comentario, ella le había confesado a las chicas y a Thiago que le gustaba Marcos, quiera avanzar, pero no sabía como. Esta puede ser la razón por la cual solo se quedaba callada mientras Alfa hablaba sobre el primo.

Entre comentario y comentario, Alfa le dio un consejo a Camila: "¿Te doy un consejo? Leé mucho, aunque sea llévate libros y lee mucho, porque el vocabulario te lo da la lectura". La cantante de cumbia le dijo que tenía la costumbre de la lectura, entonces Walter expresó todo el odio que estaba sintiendo por Marcos: "No sabe leer. 'Eh, ¿Qué pasa? ¿Tan todos locos?'. No tienen discurso. No tienen vocabulario".

EF