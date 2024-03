Gran Hermano se encuentra al rojo vivo y más aún con el ingreso de Alfa a la casa más famosa del país. El hermanito de la anterior edición del reality tuvo un conflicto con Catalina Gorostidi cuando ella estuvo afuera, y ahora se volvieron a encontrar. Martín Ku habló con la pediatra y le aseguró que no se preocupara por Walter.

Martín Ku

Revelaron el plan de Martín Ku para "proteger" a Catalina Gorostidi de Alfa en Gran Hermano

El ingreso del ex participante de la edición anterior del reality no le causó mucha gracia a algunas hermanitas y se lo hicieron saber. La médica fue una de las más afectadas porque anterior a esto tuvo una discusión con Alfa en las redes sociales. “¿Qué carajo hace Alfa con nosotros? Tu GH ya terminó cariño”, escribió en su momento la pediatra.

alfa

“¿Quién carajo te crees que vos? Soy parte de GH y de este gran equipo, y de esta gran familia que es Telefe. ¿Crees que por basurear a todos, que por tratar de negrita con... a Rosina tenés chapa? No existís”, le contestó Alfa con un picante posteo. Cata borró el tweet y el ex participante se lo hizo saber: “¡Jaaa! Borró el posteo... Pobre piba”.

Todos los televidentes esperaban que el encuentro no sea el mejor entre los protagonistas y algunos cruces en la casa evidenciaron que no se aguantan ni un poquito. Martín Ku se metió en el medio de la pelea y le aseguró a Catalina Gorostidi: "Le estoy haciendo la vida imposible. Le estamos haciendo muchas jodas". "Vos déjanos a nosotros que no va a dormir", le explicó "el Chino" a la pediatra sobre Alfa.

AF.