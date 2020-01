Marley habló de su estado sentimental y de la educación que recibirá su hijo, Mirko

Sin duda y desde hace varios años, Marley (49) se transformó en uno de los más emblemáticos y carismáticos conductores de la televisión argentina. Su gracia, buena onda y sus divertidas carcajadas conquistaron al público de nuestro país. Ahora, luego de haber terminado el año pasado con la conducción de "La Voz Argentina" ciclo que volverá a tenerlo al frente en 2020, se enfrenta a un nuevo pero viejo desafío: volver a conducir "El Muro Infernal", el programa que consiste en hacer las figuras del muro y evitar caer al agua.

Pero en una entrevista con el portal ciudad.com, el conductor abrió su corazón y dialogó sobre su intimidad, sus amores y por supuesto su hijo Mirko. Durante el entrevista el periodista le preguntó si estaba abierto al amor y Marley respondió: "Por el momento no estoy buscando el amor de pareja ni es algo que me preocupe. Estoy trabajando mucho y tampoco es que tengo mucho tiempo".

Además se refirió sobre darle un hermanito a su hijo y la educación que el pequeño recibirá: Sobre darle un hermano a Mirko es algo que lo sigo pensando mucho. Tengo que ponerme a evaluarlo bien. Después, hay un montón de temas que ya no dependen de mí, como hablar con la persona que me donó los óvulos a mí para ver cómo encararlo. Aunque es un tema sobre el que tengo que reflexionar mucho. Mi hijo va a ir a un colegio alemán porque yo tengo ascendencia alemana, mi papá, Jack, era alemán, y me parece muy buena la formación de ese lugar al que fui, es como una tradición", concluyó.