Los videos de Marley a Mirko en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram

‪Ya 2 añitos!‬ ‪Hace poco estaba shockeado con la noticia de que iba a ser padre! Imaginaba cómo serías, como te verías y cómo sería nuestra relación!‬ ‪Hoy sos lo mejor que la vida me dio y un compañero de viaje fenomenal!‬ ‪Te amo hijo! #felizcumple #mirko @mirko_ok #mirkocumple