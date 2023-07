Marta Fort se mudó junto a su hermano Felipe a Estados Unidos tras la muerte de Gustavo Martínez, su tutor legal. Desde Miami, la joven habría tenido un encuentro con Marcos Ginocchio, el querido ganador de Gran Hermano 2022, este breve encuentro hizo que surgieran rumores de romance entre los jóvenes.

En comparación con su hermano, la hija de Ricardo Fort mantiene un perfil muy bajo y no comparte mucho de su vida privada. Sin embargo, recientemente habló con Socios del Espectáculo y contestó con sinceridad las preguntas sobre el ex hermanito.

Imagen reciente de Marta Fort.

La hija mayor del empresario primero confesó: "Sí, lo conocí. Es copado". Las declaraciones generaron aún más curiosidad en los cronistas, que continuaron indagando sobre la posible relación. Cuando le consultaron si Marcos era el tipo de hombre que le gustaban, ella respondió mientras su hermano se reía: "Es lindo, pero no pasó mucho entre nosotros".

La reacción de Marta y Felipe Fort al escuchar la pregunta generó una revolución en las redes sociales. Además, al no relevar demasiados detalles del encuentro, los fanáticos del reality comenzaron un debate sobre la posibilidad de que sean una pareja y cómo algunos continúan prefiriendo el romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

Karina Iavícoli reveló cuanto cobra Marcos Ginocchio

Hace algunos meses en Intrusos de América TV, la periodista reveló en vivo el promedio del dinero que factura el ganador de Gran Hermano 2022 junto a Nacho y Julieta para hacer distintas apariciones o promociones.

En el ciclo de Flor de la V, Karina Iavícoli expresó: "No te quiero poner mal, pero, acá me manda alguien y me dice: Nacho, Marcos y Julieta, que son los que funcionan, ganan entre 14 mil y 20 mil dólares…”.

J.C.C